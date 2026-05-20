23歲網紅Dan Thy「每日5杯奶茶」3年後確診患癌　認2壞習慣毀身體

在抖音（TikTok）上擁有超過1100萬粉絲的越南網紅Dan Thy（Pham Tuong Lan Thy）日前無預警公開罹癌消息。



年僅23歲的Dan Thy在影片中表示，自己的健康被糟糕的生活習慣給摧毀，希望藉由自己的經歷讓年輕人開始重視健康、不要像她一樣。

23歲越南網紅Dan Thy公開罹癌消息。（IG@thybabiii）

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變裝影片走紅 千萬網紅宣布罹癌

Dan Thy在抖音上傳的最新影片中表示，自己已經於日前確診血癌，考量到後續的療程可能造成不小的影響，或是無法穩定更新社群媒體，因此決定公開病況。

生活習慣毀健康 Dan Thy哽咽勸世

以精緻妝容拍攝變裝影片走紅的Dan Thy，在越南Z世代擁有極高知名度，如今突然公開罹癌消息令不少粉絲相當震驚，也紛紛獻上祝福。

Dan Thy透露，自己不抽煙、不喝酒，加上覺得自己還年輕，因此一直沒有太過在意健康狀況，不僅常常熬夜到清晨6、7時才睡，甚至因為「不喜歡喝水」而在過去的3年間只喝奶茶、抹茶拿鐵等含糖飲料，且一天至少要喝4、5杯。

如今確診血癌，Dan Thy哽咽表達了對未來的擔憂，害怕療程導致掉髮、容貌改變的情況，因此想在公開病況的同時記錄自己現在的模樣，更希望藉此勸導年輕人要意識到健康的重要性。

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