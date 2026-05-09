內地46歲網紅「醉狼」逝世　日灌三樽白酒　臨終前現幻覺哭叫父母

河南46歲網紅「醉狼」郭永華因長期在直播中展現驚人酒量走紅，以每日狂灌2至3瓶白酒、「一口悶」喝法吸引大批粉絲，在短影音平台累積4.8萬人追蹤。不料5月5日傳出因多重器官衰竭不治身亡，引發網友震驚與唏噓。



郭永華家境平凡、沒有特殊才藝，意外發現「拚命喝酒」能迅速帶來流量與打賞後，便逐漸陷入無法自拔的惡性循環。知情人士透露，即使後期身體狀況明顯惡化，他仍不敢停下直播與喝酒，生怕一旦停止就會失去粉絲與收入。長期關注他的粉絲指出，郭永華近幾個月情緒與身體狀態明顯變差，喝酒時經常手抖、半夜獨自流淚，甚至常常喝完倒頭就睡，醒來再繼續灌酒。

郭永華在離世前3天狀況已相當危急。知情人士透露，他長時間臥床不起，雙手已抖到無法握住東西，但仍忍不住繼續喝酒。更嚴重的是，長期酗酒導致他神經系統與肝功能都已嚴重受損，臨終前出現明顯幻覺，時而哭喊想念已故父母，時而聲稱看到奇怪影像。郭永華最後一支喝酒影片發布於4月30日，畫面中雙手已明顯顫抖，之後便住院搶救，最終仍因器官衰竭不治。鄰居感嘆：

他為人其實不錯，就是愛喝酒，鐵打的身體也扛不住。

令人鼻酸的是，郭永華身為家中經濟支柱，這些年靠直播賺到的錢，大多又投入酒精與醫療開銷，家中經濟並未真正改善。他離世後，遺體已迅速火化，僅留下一間破舊房屋、妻子，以及2名還未成年的女兒。身後的妻子與孩子面臨著失去頂樑柱的困境，網友感嘆：「那些直播裡的掌聲，最後救不了他的命。」

事實上，郭永華的悲劇並非網紅圈的唯一案例。近年大陸已有多名「喝酒型網紅」因過度飲酒猝逝，2024年4月，34歲網紅「飛飛一杯酒」（本名任飛）猝死，他生前以直播測評各種酒類聞名，經常在直播中一口氣喝掉一斤白酒。同月，35歲網紅「阿城雨哥」也因長期酗酒與暴飲暴食猝死。更早之前，2023年5月，江蘇網紅「三千哥」在直播時將4瓶白酒一飲而盡後猝死，年僅34歲。

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