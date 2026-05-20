內地32歲網紅蕾蕾驚傳猝死賓館！獨自扶養5歲兒　疑過勞捱夜導致

撰文：TVBS新聞網
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內地網紅圈近期噩耗頻傳，多位年輕生命相繼殞落，引發輿論震撼。來自湖南益陽、擁有近9萬粉絲的網紅「蕾蕾」，日前驚傳不幸離世，生命戛然而止於32歲的青春年華。蕾蕾的母親於5月17日忍痛發布訃告，證實女兒已於15日凌晨不幸離世。消息一出，無數看著她影片長大的粉絲心碎不已，紛紛湧入社交媒體哀悼。

直播是最後的道別！螢幕前熱情正能量　竟在賓館孤獨畫下句點

蕾蕾生前在網絡上以直爽、幽默的性格著稱，總是以充滿「正能量」的形象示人。回溯蕾蕾最後的身影，是在5月13日下午的直播中，當時她精神尚可，親切與粉絲互動，沒想到竟成了留給世人最後的溫柔。兩天後，她在一家賓館內被發現不幸離世。合作夥伴博主「湖南變大師」悲痛表示：「認識多年，沒想到會突然發生這種意外，內心十分痛心與難過。」

美女網紅蕾蕾驚傳驟逝。（截取自微博@極目新聞）

螢幕後的蕾蕾是一位獨自扶養5歲兒子的單親媽媽：

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螢幕後的蕾蕾，其實活得比誰都堅強。據親友透露，蕾蕾經歷過離婚，是一位獨自扶養5歲兒子的單親媽媽，家中尚有年邁的祖母需要照顧。在好友眼中，她是不折不扣的「鋼鐵女強人」，為了家計頂著極大生活壓力。如今她走得匆忙，讓家中的老祖母必須承受白髮人送黑髮人的劇痛，而那懵懂無知的5歲小兒子，未來該如何面對，更讓廣大網友心疼不已。

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針對蕾蕾在賓館猝死的死因，轄區警方經調查後表示，已排除刑事案件可能。儘管外界紛紛推測恐與長期熬夜、過度勞累與生活壓力有關，但官方尚未進行進一步的醫學鑑定。蕾蕾已於5月19日上午正式出殯。

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