Ano醬現身宣傳《KERORO軍曹》　封口不談「痛罵鈴木紗理奈」風波

日本新生代人氣歌手兼藝人Ano（あの，暱稱「Ano醬」） 於3日現身東京，出席了即將於6月26日日本上映的動畫電影《Keroro軍曹：新劇場版－地球危在旦夕！》（福田雄一導演）首映活動。這部改編自吉崎峰經典漫畫的作品，是該系列時隔16年之久再度推出的劇場版動畫大作。



日本人氣歌手ano（あの）（ig@a_n_o2mass）

動畫電影《Keroro軍曹：新劇場版－地球危在旦夕！》。（電影海報）

Ano醬在片中不僅一手包辦了片頭曲與主題曲的演唱，更親自參與了劇中的角色配音。在電影上映前夕出席活動的她，顯得相當興奮：「這是一部備受喜愛、擁有眾多世界各地粉絲的作品，所以我非常期待今天的活動。」

Ano醬在片中不僅一手包辦了片頭曲與主題曲的演唱，更親自參與了劇中的角色配音。（IG@a_n_o2mass）

Ano失言風波後首度公開露面

儘管電影宣傳極具話題性，但全場媒體與大眾的焦點，無疑都落在這是 Ano醬爆出「討厭大前輩醜聞」後的首度公開亮相。Ano醬日前在自己的常規綜藝節目《Ano Channel》中，被搭檔問及最討厭的藝人是誰時，她竟然毫不避諱地直言是現年48歲的資深藝人兼演員鈴木紗理奈。

日本人氣歌手Ano（あの）（IG@a_n_o2mass）

節目播出後，鈴木紗理奈隨即在個人社媒上表達了強烈不滿與憤怒。事件一發不可收拾，最終演變成 Ano醬、鈴木紗理奈以及播出電視台「朝日電視台」，都不得不透過各自的經紀公司發表公開道歉聲明。

被Ano無端點名的鈴木紗理奈。（IG@munehirovoice）

Ano全程「全面封口」拒回應

為了平息社會輿論的怒火，電視台與節目組最終決定祭出重罰，直接將《Ano Channel》節目停播（腰斬）。而當日首映會正是這場「失言腰斬風波」爆發後，Ano醬第一次公開面對媒體。

當日首映會是「失言風波」爆發後，Ano醬第一次公開面對媒體。（網上圖片）

Ano醬在活動現場並未對這起公開道歉的醜聞發表任何個人評論或回應。（網上圖片）

儘管台下媒體與網民極度關注，且其個人招牌節目已確定徹底停播，但宣傳心切的Ano 醬在活動現場展現了高度的防禦力，現場並未對這起公開道歉的醜聞發表任何個人評論或回應，全程採取「不聽、不講、不回應」的封口態度，試圖用敬業的笑容讓風波隨時間淡化。