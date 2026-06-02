李泳知紅髮遭韓國網民怒轟連夜染黑道歉　藝人為避雷無所不用其極

現年23歲的韓國人氣女歌手李泳知，近日在社交平台限時動態曬出全新紅髮造型，並配文「頭髮顏色真好看」，背景音樂還選用了歌曲《REDRED》。但現在正值韓國「6.3地方選舉」的事前投票期，由於紅色被部分網民視為特定政黨的代表色，隨即引來韓國網民瘋狂轟炸，質疑她暗含政治立場、違反選舉中立原則，掀起軒然大波。

李泳知染紅髮遭韓國網民怒轟。（IG@youngji_02）

連夜染回黑髮光速發文認錯

面對輿論壓力，李泳知火速刪除爭議動態，並於5月31日公開道歉。她坦言自己「明知現在是重要時期」，卻因「迫切想與粉絲溝通」而上傳照片，對此深刻反省。她亦強調自己不會用「因無知犯錯」作為藉口，承諾會從中學習。為了展現補救誠意，她更在第一時間將頭髮染回黑色，希望能平息風波。

連夜染黑髮道歉。（IG@youngji_02）

衣服顏色及手勢隨時誤踩紅線

事實上，韓國娛樂圈在敏感的選舉期間，對藝人的言行審查極為嚴格。早前人氣女團aespa成員Karina亦曾因穿着印有數字「2」的紅衫而捲入政治表態爭議。

早前，aespa成員Karina因PO出身穿「紅色2號外套」的照片遭怒轟。（IG@katarinabluu）

除了髮色和衣著，藝人的「手指」亦是政治重災區。在選舉敏感期間，不少韓國偶像在開Live或面對鏡頭時，往往因習慣性擺出「1」或「V字」等代表特定政黨或候選人編號的手勢，而瞬間嚇到面色大變。許多藝人驚覺不妥後，因極度驚慌而緊急收回手勢，甚至有人為了自保，手忙腳亂地將「1、2、3、4、5」等所有數字的手勢通通快速做一遍，求生欲極強的反應令網民爆笑。