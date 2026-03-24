Jennie離港登機不情願配合地勤除罩　網民轟擺款：遮晒都知黑緊面

BLACKPINK的Jennie日前壓軸現身ComplexCon香港的《Complex Live!》，她以白色上衣搭配黑色熱褲造型現身，演繹《Like JENNIE》、《Mantra》、《ZEN》等共10首歌曲，更披上黑色斗篷外套帶來《Dracula - JENNIE Remix》首個公演舞台，觀眾指她當日狀態大勇，絕無Hea唱或Hea跳，感覺相當投入及享受，表現絕對值回票價。

BLACKPINK的Jennie日前壓軸現身ComplexCon香港的《Complex Live!》

Jennie帶來《Dracula - JENNIE Remix》首個公演舞台。

觀眾指她當日狀態大勇，絕無Hea唱或Hea跳，感覺相當投入及享受，表現絕對值回票價。

包到實離港拒配合地勤 不情願除黑超口罩惹非議

而Jennie完成演出後並沒有在香港多作逗留，很快便離去，有粉絲直擊她在香港國際機場登機的過程，卻指她沒有禮貌，不肯配合地勤人員要求。影片所見，Jennie當時以有帽外套、冷帽、黑超、口罩等包到實一實，全程撓著手，要登機時，她從助理手上接過護照和機票再遞給地勤，地勤人員按規矩要求她「露樣」，以核實她和護照上的是同一人，但她似乎不太情願，過了一會才肯脫下黑超，之後拉一拉低口罩，後獲地勤人員放行。當地勤人員把護照歸還Jennie時，她也是沒看過對方一眼，接過就走。在場有粉絲叫喊：「Jennie，bye bye！」她亦未有理會。

有粉絲直擊她在香港國際機場登機的過程，卻指她沒有禮貌，影片所見，Jennie當時以有帽外套、冷帽、黑超、口罩等包到實一實，全程撓著手。（IG@jenrubyjanedeukie）

要登機時，她從助理手上接過護照和機票再遞給地勤。（IG@jenrubyjanedeukie）

地勤人員按規矩要求她「露樣」，以核實她和護照上的是同一人，但她似乎不太情願。（IG@jenrubyjanedeukie）

Jennie過了一會才肯脫下黑超。（IG@jenrubyjanedeukie）

之後拉一拉低口罩，後獲地勤人員放行。（IG@jenrubyjanedeukie）

Jennie即時戴回黑超。（IG@jenrubyjanedeukie）

當地勤人員把護照歸還Jennie時，她也是沒看過對方一眼，接過就走。（IG@jenrubyjanedeukie）

在場有粉絲叫喊：「Jennie，bye bye！」她亦未有理會。（IG@jenrubyjanedeukie）

港網民直斥擺架子：快啲買私人飛機啦

片段引起香港和台灣網民熱議，網民覺得她在私人時間，即使黑面、不想應酬粉絲也情有可原，但卻不認同她對地勤人員的態度。香港網民留言：「仲護航嗰啲係咪冇做過服務業？唔識將心比己？搭飛機如果唔係包機話知你係邊個 大家都係乘客 沒有誰比誰高貴 地勤理應受你氣？叫你除超除罩只係跟返規矩做野 唔配合地勤做野係有權唔比你上機留意返。」、「金珍妮快啲買架私人飛機啦，呢啲民航客機唔啱你㗎，你身份咁高貴。」、「佢完完全全係表現左咩叫『擺架子』」、「遮晒塊面都睇得出佢係西緊面😂」、「啲人雖然話佢有唔知咩人群焦慮症定係唔知咩嘢，但係我見佢落Club玩咁多人又好開心🫢」、「佢係紅，使唔使次次都西成咁。又唔見Taylor swift 係咁，又唔見blackpink 其他3個係咁？」、「其實佢係咪被迫做呢行？點解永遠都黑口黑面不可一世好似全世界欠咗佢咁」

片段引起香港和台灣網民熱議，網民覺得她在私人時間，即使黑面、不想應酬粉絲也情有可原，但卻不認同她對地勤人員的態度。（IG@jenrubyjanedeukie）

港台兩地網民都對Jennie的態度不敢恭維，有人叫她：「金珍妮快啲買架私人飛機啦，呢啲民航客機唔啱你㗎，你身份咁高貴。」。（Threads）

港台兩地網民都說感覺Jennie沒禮貌，即使包到冚都感覺到她在黑面。（Threads）

台網民痛心無辜地勤受氣 狠批態度差兼無家教

而台灣網民也說：「如果真的有恐慌症的話要不要先休息不要出來工作。地勤人員可以接受他這樣核對護照？ 以後大家比照辦理。」、「只有我覺得地勤很慘嗎 上個班還要無故受氣 鏡頭前都這樣 很難想像平時會怎樣對待身邊工作人員。。。」、「不想被粉絲拍是一回事 對著地勤人員這種態度是想怎樣 沒家教」、「粉絲每次都說她很累，誰不累啊？其他偶像藝人比她忙的，看到粉絲都還是很禮貌。她不是很累，她就是沒家教」

台灣網民替地勤人員不值，指她無辜受氣。。（Threads）

網民翻貼緋聞舊愛GD登機舊片 態度與Jennie成強烈對比

有網民就貼出G-Dragon之前離港的片段，雖然他一樣包到實一實，入閘時還在講電話，但都有主動除低太陽眼鏡讓地勤檢查，並點頭示意才離開，還於匆忙間向粉絲揮一揮手。

有網民就貼出G-Dragon之前離港的片段，雖然他一樣包到實一實，入閘時還在講電話。（網上片段）

但都有主動除低太陽眼鏡讓地勤檢查。（網上片段）

並點頭示意才離開（網上片段）