68歲混血女星傳晚年坎坷要油站打工「煙也買不起」　本人首度回應

68歲台灣資深女星田路路12歲出道參加《五燈獎》，以絕美混血外貌和好歌喉爆紅。



淡出演藝圈多年的她，近年屢傳工作不順遂，曾賣豆花又在加油站上班，對此，她首度回應媒體，最新近況曝光。

68歲資深女星田路路12歲出道參加《五燈獎》，以絕美混血外貌和好歌喉爆紅，淡出演藝圈多年的她，近年屢傳工作不順遂。（八大娛樂台YouTube）

更多田路路照片：

+ 2

田路路爆晚年不順遂 媒體人：一包煙都買不起

田路路過去在秀場紅極一時，以歌曲《異鄉夢》走紅，事業達到巔峰，不過往後人生並不順遂，曾閃婚嫁到日本，但婚姻兩年就結束。此外，她早年與秀場經紀人男友生下一女，分手後女兒改跟父親，等20年才與愛女重逢。

媒體人呂文婉曾在節目《新聞挖挖哇》指出，田路路後來與一位武行小生交往，還替對方創業，卻被倒會欠債百萬，後來幾年工作不穩定，偶爾有接節目通告談過往，但很少有商演活動上門。

呂文婉透露，田路路轉行後，曾拉保險、做過殯葬業、當清潔工，最窮困的時候一天花不到一百元，對此，主持人鄭弘儀說，有傳聞指田路路曾一度窮困潦倒到繳不出600多元的水電費，呂文婉感嘆，

真的繳不出來，一包煙都買不起。

傳在賣豆花、加油站上班 田路路首度回應

有媒體報導，田路路晚年曾與朋友賣豆花，3年前又傳曾在加油站工作。據《三立新聞網》報導，田路路回應，豆花店不是自己開的，是替一位類戲劇工作人員幫忙宣傳而已，也駁斥在加油站工作，只有曾經在草屯YMCA學習長照，目前正在台中沙鹿租屋生活，有領補助，日子還過得去，有飼養2隻狗陪伴，未來沒有復出計畫。

【延伸閱讀】62歲女星曾遭親姊背叛慘賠千萬 窮到剩百元 靠商演變賣珠寶維生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

喊價20萬！演歌天后死後裸照被競標 公司加賣原味內衣：又沒犯法

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】