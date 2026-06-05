《愛回家》古佩玲曬「風素CP照」引負評　網民直言唔想再見到素素

現年26歲的古佩玲（Kelly）憑藉無限長壽處境劇《愛・回家之開心速遞》中的「素素」一角走進觀眾的視野，不過她在劇中的表現卻屢次遭網民狠批「做作」、「膠面」。由她飾演的「素素」與陳浚霆飾演的「風少」所組成的「風素CP」同樣不受觀眾喜愛。

古佩玲曬與陳浚霆「風素CP」親密合照。（IG@kellyyygu）

古佩玲曬「風素CP」親密合照引負評

古佩玲近日於個人的社交平台貼出兩張與陳浚霆的親密合照，並配文道：「好抽象好鍾意」，貼文一出瞬間引起熱議，引發大量負評。相片中，兩人身著同款太空衣，好似情侶裝，其中陳浚霆扮鬼臉單手比V字手勢，身體更是不經意貼近古佩玲，姿勢相當曖昧。

古佩玲曬與陳浚霆「風素CP」親密合照。（IG@kellyyygu）

網民直言：唔想見到古佩玲出鏡

不少網民向來對二人劇中角色有所不滿，紛紛湧入古佩玲社交平台激動留言：「如果編劇將你哋兩個寫上外太空唔再返落嚟，愛回家應該可以唔使收皮」，亦有網友直言「強烈建議去到太空唔好返地球」。更有觀眾狠言，最理想是大結局以至往後劇集都唔再見到古佩玲出鏡。

古佩玲在《愛・回家》中與陳浚霆（風少）組成「風素CP」。（IG@chandrew117）

古佩玲劇中表現屢次遭網民狠批

「素素」一角最早於2021年出場，她在搬入熊家租住之後戲份大增，不少觀眾質疑其「帶資進組」。劇組更是硬生生將她與風少配成CP，兩人在劇中的互動十分生硬，令大批網民直言尷尬。後續為了配合「風素CP」的劇情發展，更是突兀新增了風少幻想帶素素遊太空的劇情，未料適得其反，引發公關災難。

古佩玲劇中表現屢次遭網民狠批。（IG@kellyyygu）

古佩玲劇中表現屢次遭網民狠批。（IG@kellyyygu）