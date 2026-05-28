愛回家｜阮政峰否認打毒針受害者　親揭離巢真相：係我自己選擇走

前TVB男藝人阮政峰自宣布離巢後，非但沒有停下腳步，反而開拓了更廣闊的事業版圖。今日（28/5）阮政峰現身大角咀出席《第20屋愛知·名古屋亞運會》啟動禮。他接受《香港01》訪問時透露，離開舊公司後，自己掌握了更多的主導權，工作量不減反增，生活過得非常充實。



阮政峰現身大角咀出席《第20屋愛知·名古屋亞運會》啟動禮。（葉志明 攝）

離巢後身兼多職 工作量「密密麻麻」

阮政峰坦言：「而家叫做增加多咗啲唔同嘅跑道，之前就主要係跑電視行業嘅賽道，咁而家電台我有接觸到啦有個節目，跟住HOY又有個運動嘅節目，跟住喺出面有做MC同教班，變咗成個人生充實咗好多。」

阮政峰今日出席活動。（葉志明攝）

阮政峰現身大角咀出席《第20屋愛知·名古屋亞運會》啟動禮。（葉志明 攝）

阮政峰表示離巢後，工作量不減反增，生活過得非常充實。。（葉志明攝）

否認是「打毒針」受害者 做好自己最安全

提到日前有傳聞指《愛·回家之開心速遞》內部出現有人在背後「打毒針」，導致部份當紅演員被「處理」或刪減戲份。被問及自己是否也是其中的「受害者」之一時，阮政峰隨即笑著否認：「唔係啦，好似名單都從來冇出現過我個名。」

阮政峰表示，自己平時很少刻意去留意這類八卦報道。他認為，在娛樂圈工作久了，看到新聞的第一反應通常是選擇「唔相信」。他坦言：「首先我冇特別去睇佢嘅報道先啦，因為我覺得做我哋呢行耐啲，睇報道啲嘢第一件事係選擇咗唔相信先，同埋人哋嘅事唔好理咁多，穩陣啲做好自己安全啲。（有冇聽聞過風少陳浚霆背後打人毒針事件？）咁又冇喎，有啲話冇理由唔打我㗎？（係咪打完你先被迫走？）我係自己選擇走㗎。其實佢都幾好人，因為佢成日都『萬歲』，同埋如果你唔肯定嘅話，我覺得唔好加把嘴係最穩陣。」

阮政峰否認自己被打毒針受害者。（葉志明攝）