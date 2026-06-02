愛回家｜劉丹又教人整嘢食？　龔水CP爆甜上演「世紀龍鬚糖之吻」

TVB王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》，昨日（1日）及今日（2日）兩晚的劇情十分精彩，主角將是觀眾極為喜愛的龔水CP—龔燁（張景淳飾）及熊若水（呂慧儀飾）。事緣Madam Ceci（林漪娸飾）因肖像畫作被毁淪為笑柄，誓要大小姐（林淑敏飾）找出真兇！林淑敏幾經衡量，決定犧牲張景淳，即時開除！林漪娸為了報仇張景淳，更使橫手令「龔水CP」無家可歸…

張景淳被開除仲無家可歸。(公關提供)

張景淳被炒後甚為清閒苦悶，無意間遇到一名龍鬚糖伯伯，遭對方的專注及專業啟發決心展開第二人生「活化」這個傳統美食，並在根叔（劉丹飾）教導下學整龍鬚糖…

張景淳在根叔（劉丹飾）教導下學整龍鬚糖。(公關提供)

今、明兩集最大亮點，是「龔水CP」將上演甜過龍鬚糖的「世紀龍鬚糖之吻」，保證浪漫兼愛意滿瀉，萬勿錯過！明晚（2日）一集，為了配合劇情，張景淳很多場口都是親身上陣真‧拉龍鬚糖；對此，張景淳接受官方訪問時，坦言劇組有安排專業師傅在旁邊拍邊教，並笑言「整唔難」，但要「好食就好難」，張景淳：「同埋每拉一嚿麥芽糖磚，原來先整得幾粒。所以龍鬚糖真係功夫嘢食，每粒都好珍貴。」

「龔水CP」將上演甜過龍鬚糖的「世紀龍鬚糖之吻」。(公關提供)

「龔水CP」真係好SWEET。(公關提供)

另今日熊家成員—劉丹、呂慧儀、滕麗名（阿滕）、周家嘉、單立文及張景淳於電視城拍攝《愛‧回家》時，接受了東張西望及無綫娛樂新聞台採訪，首度披露即將迎來大結局的《愛‧回家》，將於稍後推出多項網上活動與眾同樂，包括徵收網民及粉絲對於未來劇情走向的意見，以及將推出《愛‧回家》鐵粉Q&A問答比賽；觀眾及網民只需由6月5日開始，緊貼TVB官方社交網，及黐實《愛‧回家》，便會找到留言機會及參加問答遊戲互動QR Code。

劉丹、呂慧儀、滕麗名（阿滕）、周家嘉、單立文及張景淳於電視城拍攝《愛‧回家》時，接受了東張西望及無綫娛樂新聞台採訪。(公關提供)

對於編審劇組計劃推出官方版《愛‧回家》Q & A，一眾演員直指期待及想參與，周嘉洛及張景淳更被睇死將會是最低分兩位玩家，阿滕更踢爆張景淳冇記性：「佢洗底比較洗得快啲。」呂慧儀還開玩笑謂：「可以做問吓金城安到底錫過幾多個人。」

周嘉洛及張景淳更被睇死將會是最低分兩位玩家。(公關提供)

眾人受訪期間還大爆自己角色未來劇情重點走向，當中除了被炒張景淳何去何從外，還有安Bon（周嘉洛+林凱恩）CP及「雙大CP（大小姐林淑敏+大家姐滕麗名）」走向，阿滕更順勢公開招募虐待林淑敏大法：「其實我覺得呢，因為佢哋現實中對自己老細唔可以噉樣做，所以就寄情喺我哋嘅劇情入面，有個咁嘅正義之士出嚟、等佢哋對老細盡情報復。所以如果你哋想喺嚟緊劇情裏面睇我點樣虐待大小姐哩，絕對可以將啲意見寫落去（TVB官方社交網）留言區度，我會盡情幫你哋發洩！」、「依個我相信都係啲觀眾最鍾意睇嘅，我哋兩個鬥嚟鬥去、互相廝殺咁」、「邊個會贏，就睇你哋（觀眾）喇。」

眾人受訪期間還大爆自己角色未來劇情重點走向。(公關提供)

至於周嘉洛除了被眾演員追問與Bonnie後續發展，更被認定與朱凌凌及李莫愁均相當「曖昧」，十分搞笑。對於「安仔」最終情歸何處，周嘉洛與「媽咪」一樣公開呼籲網民嚟緊踴躍畀意見、影響編劇最後決定：「其實我都知網民有好多都好鍾意安Bon呢個組合，我覺得大家可以反映吓，睇下大家個力去到邊度，呢啲嘢（人物關係發展）真係好難講架嘛…」、「你哋大量畀壓力我哋嘅編劇」，最後更貫徹其搞笑油膩Tone：「我諗咩唔重要嘅，我係為大家而生架！」呂慧儀則順勢感激《愛‧回家》編劇團隊一直的努力：「我真係覺得我哋啲編劇編審好犀利，諗2000幾集出嚟喎，真係唔係咁簡單嘅。所以去到結局篇，我覺得可以畀觀眾參與多少少，一齊brainstorm吓。」