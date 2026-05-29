《愛回家》台柱唔撈新劇回歸家庭做師奶　孭購物袋街市買餸人氣高

滕麗名是TVB皇牌處境劇《愛．回家之開心速遞》台柱之一，日前各演員證實劇集即將停播，並將會推出新處境劇來取代，不少觀眾都紛紛感到不捨。滕麗名在戲中飾演大女「熊尚善」，角色相當入屋，她率先大爆自己不參與新的處境劇。不過滕麗名絕對是「賺錢買花戴」，她的老公朱建崑（Matthew）為日資公司香港總監，兩公婆住複式豪宅，時常周遊列國，生活水平極高。滕麗名不參與新處境劇，回歸家庭生活，日前她拍片到街市買餸，大曬師奶生活！

滕麗名解釋是陳浚霆因為受古佩玲所發出的費洛蒙影響，所以自然嗅不到她的味道。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

周嘉洛與滕麗名兩人齊齊對着鏡頭「嘟嘴」賣萌，幸福之情溢於言表。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗名收工街市買餸回歸家庭生活

滕麗名日前在社交平台分享片段，她收工後孭住個藍色大購物袋到街市買餸。滕麗名一身全黑隨性打扮，一入街市先買四條粟米，滕麗名分享心得：「街市最緊要同店主打好關係！」相信平時都有買開餸。滕麗名繼續買芥菜、蒜頭，打算蒜頭清炒芥菜，並指下次教大家整蒜頭醬。

買完蔬菜後，滕麗名不忘去買海味，介紹海參、鮑魚，看來平時食得相當好！海味店店主笑指有睇《真情》，滕麗名被嚇窒反問：「仲睇《真情》？」滕麗名在各處境劇的角色都極為入屋，最後滕麗名滿載而歸，非常開心。

滕麗名。（劇集截圖）

滕麗名戲中演熊樹根（劉丹飾）大女「熊尚善」。（截圖）

滕麗名表示不入新處境劇

滕麗名近日直播中談到不入新處境劇，她坦言：「因為我要畀大家一個耳目一新嘅感覺嘛，所以新嘅處境劇應該就冇我份嘅，希望你哋可以睇到一個全新的處境劇。」而後來她看到粉絲的留言問重新去做特務的「潮偉」會否再出現時，她即笑指：「我相信潮偉會返嚟嘅大結局。」她亦在直播中表示自己即將到馬來西亞拍攝電影，所以未知是否這個原因而令她不參與新處境劇。

滕麗名收工到街市買餸。（小紅書）

滕麗名買蒜頭、芥菜。（小紅書）

滿載而歸。（小紅書）

滕麗名之後去買海參。（小紅書）

摸街市貓。（小紅書）

店主話仲有睇《真情》，嚇親滕麗名。（小紅書）