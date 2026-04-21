網紅Ryu涉四角戀家暴風波　和解僅2月即認愛新歡　網嘲轉行教溝女

百萬YouTuber「Ryuuu TV」感情生活再掀波瀾！在經歷與Yuma雙雙出軌、與畫家秦思靜互控家暴後，Ryu於20日深夜無預警曬出23歲新女友合照，甜喊「我會讓妳幸福」。



4月20日深夜Ryu再度拋出震撼彈！Ryu透過社交平台IG公開認愛一名23歲的年輕正妹，並曬出兩人臉貼臉的親密合照，高調標記對方並以日文示愛：「我會讓妳開心的！」此舉迅速點燃網絡熱議，讓這段糾葛多時的情感連續劇翻開新篇章。

Ryu火速認愛23歲新女友。（Instagram@ryuuu0409）

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貼文曝光後，迅速吸引大量網友留言討論。部分粉絲表達祝福，認為他應該邁向新生活，但也有不少人質疑感情進展過快，甚至直言：

「換太快」

「對方才23歲真的可以嗎」



甚至還有網友酸說「要不要轉行成把妹教學YouTuber」評價呈現兩極。

懶人包／Ryu婚變、出軌、家暴風波全回顧 和解後火速公開戀情

Ryu與前妻Yuma曾是網紅圈知名的跨國夫妻檔，甜蜜形象深植人心。然而，這段婚姻卻在2024年底爆發醜聞。當時中國女畫家秦思靜介入兩人關係，隨後更踢爆Yuma早已與好友、同為YouTuber的Tommy私下交往。這段「你外遇在先，我劈腿在後」的複雜四角關係，讓兩人於2024年11月正式協議離婚。

離婚後，Ryu與秦思靜的發展也並不順遂。2025年9月，秦思靜突發宣告分手，並將衝突搬上檯面，控訴Ryu涉及家暴，雙方甚至驚動警方處理。Ryu隨後拍片反擊，指稱女方同時與兩名男子往來，雙方關係徹底破裂。

直到今年2月20日，Ryu與Yuma的出軌對象Tommy罕見發布聯合聲明，表示雙方已達成和解，決定放下過往恩怨，為這場長達兩年的婚變出軌風波才正式劃下句點。

不料才過了一個月，Ryu便再度公開新戀情，公開認愛23歲小女友，這也讓他的感情動向再次成為關注焦點。

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