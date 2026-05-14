諧星本間基德新婚15天爆偷食　私約人妻玩無套　床照鹹濕訊息流出

日本諧星這陣子外遇新聞多，上週才爆出「桑卡拉尼」的Mac劈腿17女子，背叛交往9年多的網紅女友，這幾天另一諧星更誇張，才剛新聞就傳出醜聞。



知名日本諧星團體Ya團（や団）多次拿下搞笑比賽獎項，成員本間基德（本間キッド）則在4月28日宣布跟圈外女友結婚，5月初就傳出跟一位鐵粉人妻不倫，爆料內容相當露骨，連鹹濕訊息內容、裸身床照都曝光。

本間基德（本間キッド）（Instagram＠honmakid）

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廣播節目閃電宣布喜訊 與圈外女友步入禮堂

本間基德4月27日先在自己的廣播節目上公開喜訊，隔天亦透過推特宣布結婚，而對象是在一般公司工作的30歲上班族女性。他在廣播節目中還放閃，稱女方個性開朗、很愛講話「我們兩個之間聊天很像是嘻哈對絕。」還請到廣播節目的編劇為他們證婚。

本間基德（本間キッド）在4月28日宣布跟圈外女友結婚（X@yadan_honmakid）

雖然看似甜蜜，沒想到宣布結婚才半個月，5月12日知名爆料網紅「DEATHDOL NOTE」就接獲線報，控訴本間基德偷吃。爆料內容提到，本間基德自2023年11月至2024年5月期間，雖然早就有女友而且雙方還以結婚為前提來交往，卻仍跟一位常來看表演的已婚媽媽搞外遇。本間基德會在表演的前一天或假日，把人妻小三叫來自己在高圓寺的家，甚至大玩無套內射。

鹹濕訊息床照全流出 關係匪淺引發輿論沸騰

網紅接獲的爆料中還有數張裸身床照，女方還露點。此外也有雙方的對話訊息，內容主要包含邀請女方到自己的家中玩，人妻小三還說：「我大概9點半會到高圓寺喔，你先睡吧，不用回我。我現在大概正穿著全世界最色情的內褲經過新宿三丁目！」親密對話都能看出雙方關係不一般，日本網友則認為這些相關爆料恐怕是人妻的先生提供，不過本間基德跟公司目前都對相關爆料並無回應。

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