李準認曾扮富貴　宣稱買樓送父母實為租屋　童年食剩菜與蟑螂同居

熱血男團「MBLAQ」出身的演員李準，近年轉戰戲劇與綜藝表現亮眼，最近更因在網絡節目中反串「三頭肌啦啦隊」熱舞引發現象級爆紅。



日前他受邀登上由劉在錫主持的節目，不僅展現了「全韓國最拼命的男人」的敬業精神，更首度在鏡頭前坦承自己過去曾說過的一個「虛榮謊言」，背後的心酸原因讓現場鼻酸。

李準首度吐露24歲那年沒日沒夜地工作幫家人租了一間房子。（YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브）

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為了面子！24歲孝親房「其實是租的」

李準在節目中自曝，他24歲那年沒日沒夜地工作，終於存到一筆大錢幫父母準備了一間「有客廳、3個房間、木質地板」的漂亮公寓，當時還自豪地在節目上公開開箱。

然而，李準卻在節目中突然進行「良心告白」：

其實那時候是全租房（韓國的一種租屋模式），我說謊了。

李準在節目中自曝，他24歲那年沒日沒夜地工作，終於存到一筆大錢幫父母準備了一間「有客廳、3個房間、木質地板」的漂亮公寓。（YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브）

他坦言，因為小時候家境實在太苦，身邊很多人用同情的眼光看他，甚至有人瞧不起他：

我那時候太想證明『我成功了』，所以才逞強說是買下來的。

主持人劉在錫聽完非但沒有責備，反而溫暖安慰道：「在20歲出頭就能靠自己存錢幫父母弄到全租房，這已經是非常了不起、非常困難的事了，父母該有多驕傲啊！」

小六開始打工、打包剩菜！與蟑螂同居留下後遺症

李準也首度吐露了童年的悲慘家境。在金融風暴（IMF）時期，因父親經商失敗，家道中落。他從小學六年級就開始打工，每逢寒暑假就跟姐姐跑到各個公寓大樓，從頂樓一路往下跑一邊發傳單，直到中學。

更讓人心疼的是，李準小學時為了幫家裡省飯錢，還曾主動問老師：「營養午餐剩下的菜反正都要倒掉，我可以帶回家嗎？」老師聽了便拿黑塑膠袋給他裝，他坦言：「當時完全不覺得丟臉，反而覺得很好吃、能省錢。我甚至還跟校長要了一塊學校的空地種茄子，在教室裡養黃豆芽，帶回家給媽媽做小菜，媽媽那時候覺得我很懂事、很欣慰。」

到了就讀藝術高中時期，家境最為艱困，當時全家擠在小房間裡，屋子裡全是蟑螂。李準透露：

直到現在，我錄《兩天一夜》在外就寢時，還是會習慣性地掀開枕頭和棉被檢查。那時候一進浴室要刷牙，刷毛上都爬著蟑螂，我也只能拍掉就繼續刷。

因為家境清寒，一件舞蹈服他硬是穿了3年，破了洞、沒乾發臭也照樣穿上去練習，他堅定地說：「衣服破爛不丟臉，沒有實力才丟臉！」

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2天硬背40首舞步！「瘋子般的努力」再創事業巔峰

正因為經歷過底層的磨練，李準對待每一份工作都抱持著「瘋子般」的敬業態度。最近他因為化身「三頭肌啦啦隊」大跳女星崔叡娜（Yena）的《Catch Catch》在網絡上瘋傳，他透露，當時為了呈現完美的舞台，他要在短短兩天內背熟40首應援歌的編舞。

「雖然只是錄影，但現場有真正的觀眾，我討厭自己一邊跳一邊偷看旁邊偷瞄的樣子。」為了不看副導的提示，他自曝那兩天除了睡覺時間外，簡直拿出了當初考「韓國藝術綜合大學」的拼勁狂練，「練到最後因為壓力太大，眼淚都流了下來。」

李準從2009年被天王Rain相中、以MBLAQ出道，到後來成功轉型演員，出演《岬童夷》、《紅丹心》、《7人的逃脫》等劇，如今更成為《兩天一夜 第4季》的固定班底。

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