《你好，打刧！Return》香港三度公演　麥沛東消費論破370萬點擊

撰文：種嚶嚶
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由劉德華作為出品人的《舞台山莊》自2016啟動至今已有十個年頭，期間公演的項目包括：兩度公演的《尋找快樂時代》、《你好！》系列之《你好，打刧！》、《你好，打刧！Reunion》及即將於八月份公演的成立十週年焦點呈獻《你好，打刧！Return》。《你好！》系列由2024年首度公演後，反應熱烈，先後以不同台前幕後班底配搭重演。

《你好，打刧！Return》海報（公關提供）

《你好，打刧！Return》加入新陣容

《你好，打刧！Return》除了原有的班底麥沛東、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫外，還加入新陣容包括：何啟華、陳湛文、 王俊傑，而原本於劇中飾演銀行經理的魯文傑，今次晉升為該劇的導演，注入一些嶄新故事元素，為觀眾帶來不一樣的新版本。

《你好，打刧！Return》加入新陣容。（公關提供）

《你好，打刧！Return》圍讀現場氣氛歡樂

《你好，打刧！Return》將於21/8 - 6/9於灣仔藝術中心演出20場，日前劇中演員麥沛東（麥東）、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫（阿巢）與新加入的成員何啟華（DEE）、陳湛文（Peter）、 王俊傑（Romeo）等，跟升任導演的魯文傑（Simon）展開首次圍讀，而身為出品人的劉德華亦為座上客為各崗位打氣。雖然首次齊人聚首一堂，但大家卻表現得很有默契，且不時交流意見，現場充滿歡樂氣氛。而大家對該劇元老演員麥東（麥沛東）在劇中一口氣唸出一段「消費論」印象尤深，就連排練大家也拍掌叫絕，近日劇團將這精彩片段於網上平台分享，點擊流量超過370萬，可見與民生息息相關的貼地話題，大家份外有共鳴。

《你好，打刧！Return》圍讀現場氣氛歡樂。（公關提供）

李芯駖@COLLAR自轉式舞姿獲激讚

而李芯駖@COLLAR台上自轉式舞姿也不遑多讓，連同台演出的麥東也嘆為觀止，而上次公演時捧場的阿Dee（何啟華）和Peter也津津樂道的說：「我們看到李芯駖@COLLAR跳得如此精彩，都想跳埋一份！」在旁的麥東如找到舞伴的表示歡迎大家一起共舞，且不經意的踢爆上一次演出排練時，跳得投入的李芯駖@COLLAR險些踩中躺在地上的他，當刻眼明手快的自己也立時縮手，笑言逃過一難的說：「李芯駖@COLLAR這忘我嘅自轉舞姿，可見其演出何等的投入，實在令我很感動，萬分欣賞。」

李芯駖@COLLAR自轉式舞姿獲激讚。（公關提供）

麥沛東「消費論」破370萬點擊

提到網上的一段念口簧「消費論」獲不少給網民讚賞，麥東坦言這段演出自己下了不少苦功，但每次上台詮釋這段戲仍感到壓力。不過他收到風這一段戲可能會加入新元素，為觀眾帶來驚喜。

李芯駖@COLLAR對於新成員的加入，坦言起到一個衝擊作用，初次圍讀交手已感受到另一番的奏感；而Peter和Dee異口同聲的說：「我們番看了好幾遍這個劇，各人的精彩演出，我期等與大家多些交流，了解更多這個劇本，現在我們倆要坐箭，及早追上大家的步伐。」

麥沛東「消費論」破370萬點擊。（公關提供）

魯文傑重拾導演崗位

此外，好一陣子沒擔任舞台劇導演的魯文傑，今次委以重任，感覺有一定壓力的說：「之前我在劇中飾演經理，今次搖身一變為導演，我希望可以早日pick up這個崗位，但經過剛才大家的圍讀，眼見大家的投入和交流，立時收集了不少意見數據，令我尤如打了一支強心針，深信會為這個劇升華，推進一個更精彩的版本。」

魯文傑重拾導演崗位。（公關提供）

巢嘉倫獲舞台劇「最佳男配角」提名

魯文傑同時感謝遇上一班很努力的出色演員，和一個好劇本，他欣慰的說：「劇中同樣是元老主演之一的巢嘉倫，在今屆「香港舞台劇頒獎禮」上贏得「最佳男配角」（悲/正劇）之餘，他亦憑我們這個劇獲得提名，雖然分別是兩個劇，但証明其演出得以肯定。今次在劇中也來了一位新人 王俊傑（Romeo），飾演大學生一角，他自己來casting，憑努力爭取演出機會，所以新舊演員共冶一爐，希望擦出新火花，加上適逢「舞台山莊」成立十週年，大家都會付出十二分精神的精彩演出。」

巢嘉倫獲舞台劇「最佳男配角」提名。（公關提供）
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