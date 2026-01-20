內地影壇女神病逝　生前抗5種癌33年　「容嬤嬤」送行哭喊難接受

女星陶玉玲是中國大陸60年代的影壇女神，以《柳堡的故事》二妹子紅遍大街小巷，近日陶玉玲病逝於北京醫院，享耆壽91歲，她生前抗癌長達33年，相當勵志。



陶玉玲1993年罹患口腔癌，醫師警告她手術要把臉皮撕開、眼珠子挖掉，把腫瘤拿出來，有可能毀容，「保住這張臉的話，你很快就要走了」。

陶玉玲（微博圖片）

陶玉玲是中國大陸60年代影壇女神，以《柳堡的故事》走紅：

+ 9

陶玉玲回：

我當兵的，死都不怕。

最後陶玉玲接受切除部分上顎，更換人造上顎，40天無法進食。

陶玉玲後來肺部照出陰影，她心想又完蛋了，住院以後發現是肺癌，切除一大塊肺葉，接受化療。2013年陶玉玲照鏡子，發現鼻翼左邊長出1顆痣，又罹患基底細胞癌，拿掉這個痣臉上縫8針。據《北京日報》報導，一位電影業內資深人士證實，陶玉玲患有5種不同的癌症，走得很安詳。

在《還珠格格》飾演「容嬤嬤」的李明啟，參加陶玉玲告別式崩潰啜泣，她表示：

聽說她在醫院，我這兩天本來要來看看，還沒等我來呢，她就走了，我們特別好，她每次見了我以後拍打著我，囑咐我注意身體，像對待孩子似的，每次老是這麼笑著，突然這樣我接受不了。

【延伸閱讀】81歲日本國寶級主持肺癌病逝 貫徹生前風格一口氣喝光汽水後離世（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

高爾宣愛妻剖腹不在身邊！陪產人曝光 認：心情滿緊繃

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】