Taylor Swift坐過的NBA座椅遭瘋狂炒賣　上架兩日狂飆至6,000美元

美國流行樂壇天后Taylor Swift的瘋狂吸金力再次震撼大眾！近日，她在2026年NBA東部決賽現場坐過的一張場邊座椅被放上網上平台拍賣，隨即引發粉絲的熱烈轟動。



（Instagram@taylorswift）

百元起標引發瘋狂競投

這張座椅來自2026年NBA東岸決賽第三場（克里夫蘭騎士對陣紐約人），當時Taylor Swift於火箭球館（Rocket Arena）場邊觀賽。拍賣於6日在二手交易平台開啟，起拍價為100美元，上架兩日後已迅速吸引了38次出價，價格一路瘋狂飆升至6,000美元（約47,000港元）。目前距離拍賣結束還有超過6天，最終成交價預計將會再創新高。

上架僅兩日價格已飆升至6,000美元。（therealest截圖）

上架僅兩日價格已飆升至6,000美元。（therealest截圖）

新歌上線兼傳七月大婚

除了觀賽座椅被瘋狂炒賣，Taylor Swift近期在工作與愛情上亦是喜事重重。在工作方面，她於今年6月5日剛剛推出了為迪士尼彼思動畫《反斗奇兵5》（Toy Story 5）創作的全新原創單曲《I Knew It, I Knew You》，大獲好評。而在感情生活方面，外界盛傳她與球星男友Travis Kelce感情步入收成期，更有消息指兩人正計劃於今年7月3日在紐約麥迪遜廣場花園（MSG）舉行世紀婚禮，令全球粉絲十分期待。

Toy Story與Taylor Swift雙「TS」合作，有多個封面提供。（電影公司提供）

據傳Taylor Swift與Travis Kelce的婚禮場地選在麥迪遜廣場花園體育館（MSG）。（網上圖片）