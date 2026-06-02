反斗奇兵5｜全球神秘「TS」宣傳揭曉　Taylor Swift唱作主題曲

迪士尼與彼思動畫王牌巨作《反斗奇兵 5》（Toy Story 5），將於今年暑假同大家見面。早前世界各地，包括洛杉磯、芝加哥、多倫多、墨西哥城和倫敦等，出現了神秘廣告牌，當中以《反斗奇兵》風格在藍色天空寫上「TS」及出現13嚿雲（Taylor Swift的幸運數字），有人以為純粹是Toy Story的縮寫，但有粉絲意識到可能是找偶像「TS」Taylor Swift合作，結果昨日Taylor Swift官網增設倒數板，為合作事宜正式解畫，原來是唱作今集的主題曲《I Knew It, I Knew You》。

全球各地都有《反斗奇兵5》的大型宣傳，而且一直以「TS」二字做宣傳。（電影公司提供）

全球各地都有《反斗奇兵5》的大型宣傳，而且一直以「TS」二字做宣傳。（電影公司提供）

今日終於揭曉「TS」既代表「Toy Story」也代表「Taylor Swift」。（電影公司提供）

今日終於揭曉「TS」既代表「Toy Story」也代表「Taylor Swift」。（電影公司提供）

起初粉絲憑廣告上「13嚿雲」猜測是Taylor Swift加盟《反斗奇兵 5》，因為「13」正是Taylor Swift的幸運數字，包括她是12月13日出世。直至今日終於揭盅，國際級樂壇天后Taylor Swift宣布「聲級」加盟《反斗奇兵5》，親自創作並主唱原創歌曲《I Knew It, I Knew You》！今次粉絲們真係可以大大聲講︰"I Knew It！"

國際級樂壇天后Taylor Swift宣布「聲級」加盟《反斗奇兵5》，親自創作並主唱原創歌曲〈I Knew It, I Knew You〉！（Taylor Swift@IG圖片）

直至見到Taylor Swift官網出現倒數，便確認與《反斗奇兵5》合作一事。（網頁截圖）

直至見到Taylor Swift官網出現倒數，便確認與《反斗奇兵5》合作一事。（網頁截圖）

Taylor Swift率先於個人Instagram公布：「自從5歲成為了《反斗奇兵》的粉絲，我一直都夢想為這些角色寫歌！當我有幸看過初版《反斗奇兵 5》，我已經立即愛上，並在看完電影後，立即返家寫了這首歌。」今次Taylor Swift以牛仔女角色翠絲的遭遇作靈感，並會重回鄉謠音樂風格。歌曲將於6月5日正式登場，而電影《反斗奇兵 5》將於將於2026年6月18日起優先場，6月25日大銀幕上映。

Toy Story與Taylor Swift雙「TS」合作，有多個封面提供。（電影公司提供）