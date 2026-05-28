金秀賢方反擊金世義造假抹黑　因工作停擺損失大恐求償300億韓元

韓國自媒體《橫豎研究所》負責人金世毅（或譯金世義）去（2025）年持續攻擊金秀賢，不過如今當地警方證實相關爆料證據不少都是利用AI假造，28日也被踢爆他過去的造假黑歷史。



金秀賢的委任律師高相錄今天受訪，稱本案扭曲事實、操縱大眾認知，嚴重程度更是前所未有。去年雖已提告韓幣120億元（約6000萬港元）的賠償訴訟，但根據截至目前的實際損失金額，恐怕會再將求償金額提高到韓幣300億元（約1.5億港元）。

金秀賢委任律師高相錄提告《橫豎研究所》負責人金世義賠償訴訟，將求償金額提高到韓幣300億元（約1.5億港元）。（Getty）

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痛批扭曲事實 求償恐飆升天價

金秀賢的委任律師高相錄今天接受MBC新聞的訪問，他指出金世毅主要的罪狀在於造謠金秀賢從金賽綸未成年時期就開始與對方交往，以及逼債讓金賽綸走上絕路，而為了「佐證」這些觀點，金世毅偽造KakaoTalk對話截圖與金賽綸的錄音檔。

高相錄更痛批：

本案不僅是散播未經確認的疑惑並扭曲事實、操縱大眾認知，甚至偽造KakaoTalk（對話）、語音等關鍵資料，是前所未有的事件。

他還以「集團性、計畫性的社會犯罪」來形容金世毅的所行所為。金世毅羈押獲准，警方之後的調查方向將會是瞭解他透過YouTube頻道施壓金秀賢的具體經過與犯罪目的。

痛斥社會犯罪 重新估算鉅額損失

另外，高相錄提到去年本案爆發之際就先評估要求賠償的金額，當時以韓幣120億元的金額向對方求償並開告。不過事件過去一年多，金秀賢工作停擺，高相錄就說：「就目前時間點所算出的實際損失規模，光是經濟上的損失就遠高於這個數字，因此我們可能會重新計算受損金額，並提高求償金額。」至於數字有多高，高相錄透露：

就目前提交給調查機構的受害資料並進行估算的結果，我們認為已造成約韓幣300億元的損失。

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