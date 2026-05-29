金秀賢澄清聲明獲GD按讚惹議　律師爆2人私交「介紹地方放鬆」

韓國藝人金秀賢去（2025）年頻遭自媒體《橫豎研究所》攻擊，只是警方調查結果日前出爐，認為該媒體的金世毅涉嫌以AI假造金賽綸錄音檔、對話截圖，金秀賢方面更打算開告金世毅，求償韓幣300億元（約1.5億港元）。



只是台韓兩地的輿論風向仍對本案多有質疑，就在此敏感時機，GD來高雄參加拼盤演唱會「K-SPARK」前，還跑去幫金秀賢的聲明按讚。此舉引發爭議，而稍早也發現GD已經取消按讚。

近日金秀賢捲金賽綸事件反轉，GD被網友發現給他的聲明按讚。（MBC）

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敏感時機狂按讚 律師意外洩露私交

金秀賢的經紀公司GOLDMEDALIST日前針對本案發布官方聲明，強調經過調查後，確認《橫豎研究所》攻擊金秀賢的內容、質疑都非事實。不過28日有網友發現GD用自己的公開帳號點讚跟聲明有關的文章，難免引發網友討論。

有的人認為他不分青紅皂白力挺兄弟、也有人認為GD就只是單純喜歡按讚，但共同的意見都是現在時機敏感，金秀賢案風向難測，要GD好自為之。

網友發現GD在金秀賢聲明的新聞文章按讚，律師也一度轉發截圖。（threads@khosangrock）

另外，金秀賢的委任律師高相錄曾一度轉發GD按讚金秀賢聲明的貼文截圖，還加碼爆料：

據說去年事件剛爆發的時候，演員金秀賢為了找回心理上的平靜而進行冥想。據說那間冥想中心，就是GD為了幫助金秀賢穩定身心而介紹的地方。對於一路相信並支持金秀賢到底的所有人，我代替演員再次致上最深的感謝。

目前該文章已被刪除，僅留下粉絲備分。

緊急收回按讚 韓網罵聲一片

不過到了29日，網友發現GD似乎發現輿論開始發燒，已經取消對該則貼文的讚，對此許多網友都認為這才是明智之舉。但韓國網友認為：

「按讚前先用頭腦想一下吧，搞不清楚公開帳號該按讚什麼、不該按什麼嗎？」

「GD也要40歲了，搞不清楚狀況？」

「一定是故意按讚的，等到被罵才知道錯」

「原來GD還會察言觀色啊，之前一直不取消按讚爭議文章，我還以為手指斷掉了呢」

「我實在不懂為何大家對GD這麼寬容」

「每次都是誤按喔？」



實際上金秀賢原為GD綜藝《Good Day》的主要班底之一，該節目去年2月播出，3月就爆出金秀賢的爭議，當時也有許多觀眾要求他下車離開。只是當時曾有韓媒爆料，不僅金秀賢從未主動說要離開，連節目組都未曾要他退出節目，願意等待、相信金秀賢。直到觀眾怨聲四起，節目組才在3月中宣布會剪光光金秀賢的鏡頭，但也看得出整個節目組對他的不離不棄。

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