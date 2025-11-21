金秀賢最初拒認曾與金賽綸交往涉違約　被求償金額暴升至28億韓元

韓國演員金秀賢上半年爆出跟已故女星金賽綸的情感糾紛，雙方對簿公堂至今還沒個結果，金秀賢也深陷與代言品牌的賠償官司。



11月21日化妝品公司就認為金秀賢違反道德條款，尤其還在整起案件中更改說詞，已嚴重傷害品牌形象，因此求償金額從原本的韓幣5億元（約港幣264萬元），一口氣拉高到韓幣28.6億元（約港幣1500萬元）。

金秀賢上半年爆出跟已故女星金賽綸的情感糾紛，如今也深陷與代言品牌的賠償官司。（微博圖片）

美妝品牌列金秀賢3罪狀 求償金額拉高到韓幣28.6億元

金秀賢原本手邊握有許多代言，包含美妝品牌Dinto、大賣場Homeplus、英國香水品牌Jo Malone London等，都在事件爆發後陸續切割、停止合作。其中美妝品牌A品牌向金秀賢與所屬經紀公司Gold Medalist要求賠償，金額為韓幣5億元。在A品牌開告後7個月，11月21日上午首爾中央法院民事部首度針對本案進行辯論，雙方僅派出律師參與。

根據韓國媒體《SPORTS TODAY》報導，A品牌原本跟金秀賢的合約到8月，但因其醜聞，3月A品牌就跟金秀賢解約。A品牌認為金秀賢違反道德條款，導致無法履行廣告合約。不只如此，A品牌認為當初爆出緋聞時金秀賢並沒有第一時間承認，反而是等到金賽綸過世後才改變說詞，坦承雙方曾經交往。

A品牌對此表示：

本案的關鍵在於，世人眼中的大明星金秀賢跟未成年者交往已違反道德條款，又改變說詞坦承交往事實，這些都是解約的理由。

A品牌提出三點認為金秀賢違反道德條款，包含

「從未成年時期開始交往」

「持續交往到成年為止」

「起初否認交往」



A品牌控訴金秀賢傷害品牌形象 法院要雙方各提主張

原本A品牌向金秀賢求償韓幣5億元（約港幣264萬元），不過評估對品牌的傷害情形、傷害範圍後，一口氣將求償金額提高到韓幣28.6億元（約港幣1500萬元）。A品牌強調求償金額是基於當初簽約的代言費用，原本違反道德條款就會要求兩倍賠償金，他們也計算了實際上發生的損害情形。

A品牌也指出，雖然金秀賢已經完成戲劇拍攝，但目前是暫緩上架的狀態，這也讓許多廣告商跟他解約，並稱：「我們也會提出藝人無法履行代言人義務的證據資料。」不過也非A品牌提高求償金額就能如廣告方所願，法院對此表示要再討論品牌方所估計的賠償金額是否合理：

對於傷害範圍、傷害情形，雙方都須各自提出說法。

