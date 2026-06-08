黃子韜整牙照慘遭牙醫流出 私隱全失守 痛批「一點素質都沒有」
撰文：聯合新聞網
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內地男星黃子韜近來去看牙醫，沒想到事後竟被牙醫將診療的項目與過程等照片公開在網上，立刻引發爭議，而本尊也氣到發文痛斥牙醫的這種侵個人隱私的行為。
這位牙醫在微信朋友圈發文公開「感謝黃子韜老師信任，做了16顆貼面後，又來做嵌體」，還貼出黃子韜在診療中的照片，照片很快就在網上傳開，引發網友熱議。
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黃子韜在得知此事後，在微博發文表示，因為之前有找過該牙醫看過，念舊的他就想回去再請該牙醫重新整理牙齒，沒想到竟被牙醫診所偷拍，而且沒有經過他的同意，就發出這種隱私的東西，忍不住痛批「我說白了真的一點素質都沒有。要點臉做生意真的。」
粉絲們也為他抱不平，還發動搜出牙醫身份，並向有關單位檢舉，同時也呼籲網友們不要再轉發傳播黃子韜看牙齒的照片。
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