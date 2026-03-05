「百億富二代」突發呼吸困難臉色慘白急停工　曾開腦縫43針引關注

現年32歲的「百億富二代」黃子韜，近年頻傳身體亮紅燈。日前他在錄製水上綜藝時，竟在鏡頭前突發呼吸困難及面色慘白，更一度表示「腦子好難受」要即時急停錄影。



黃子韜近年頻傳身體亮紅燈。（黃子韜微博圖片）

錄製綜藝突發不適「喘不動氣」

近日，黃子韜在錄製綜藝節目《宇宙閃爍請注意》的水上項目時，突然出現嚴重不適。他當時呼吸急促、臉色慘白且頭暈等症狀，更當場向工作人員求助，自述：「喘不動氣」、「腦子好難受」，要求暫停錄影。節目組隨即中斷拍攝並安排他休息，之後其症狀有所緩解後，才重返現場完成拍攝。

黃子韜在錄製綜藝節目時，突然出現嚴重不適，暫停錄影。（網上圖片）

黃子韜在錄製綜藝節目時，突然出現嚴重不適，暫停錄影。（網上圖片）

五歲曾開腦縫43針

黃子韜身體頻繁出狀況，網民聯想到他曾自爆的驚人病史。他5歲時曾因腦淤血接受過大型開腦手術，頭部縫合多達43針，當時更被醫生形容為「死裡逃生」。儘管暫無醫學證據顯示當年的手術與此次不適有關，但他在錄影中出現腦部突發缺氧、面色慘白等徵兆，網民擔心是「猝逝先兆」，擔憂其腦部舊患是否存在後遺症。

黃子韜5歲時曾因腦淤血接受過大型開腦手術，頭部縫合多達43針。（網上圖片）

黃子韜身體嚴重透支

其實黃子韜的身體早已發出警報。2025年他曾因通宵錄影導致呼吸道感染，甚至需要一邊吸氧一邊堅持工作。網傳他參加節目時的中醫診斷結果顯示，他存在「腎氣虛弱、脾胃代謝欠佳」等嚴重問題，反映長期工作強度過大導致身體嚴重透支。此外，他亦曾因過敏引發呼吸異常，於2022年深夜被送往急診。頻繁的病歷使其健康狀況令不少網民擔憂。

2025年黃子韜曾因通宵錄影導致呼吸道感染，甚至需要一邊吸氧一邊堅持工作。（微博圖片）

2025年黃子韜曾因通宵錄影導致呼吸道感染，甚至需要一邊吸氧一邊堅持工作。（微博圖片）

孖老婆徐藝洋做「頭療」

黃子韜近期被網民捕獲在重慶出沒。據小紅書流傳的照片顯示，他與新婚妻子徐藝洋一同前往當地的按摩店進行「頭療」按摩，似乎希望透過物理按摩緩解腦部壓力及疲勞。網民紛紛留言勸他「賺錢固然重要，但一定要好好保養身體」。

黃子韜他與新婚妻子徐藝洋被網民拍到一同前往按摩店進行「頭療」按摩。（小紅書圖片）