黃子韜開Live面青口唇紫惹粉絲憂慮！徐藝洋急煞停承諾安排檢查

現年32歲、有「百億富二代」之稱的內地男星黃子韜，近年事業與愛情兩得意，但其健康狀況突亮紅燈？日前他與妻子徐藝洋在進行直播時，被網民發現面容極度憔悴且「面青口唇紫」。由於日前（3月24日）內地知名人物張雪峰才因心源性猝死離世，令大批粉絲對黃子韜的異常面相感到極度憂心，紛紛留言警告這極可能是心臟問題的猝逝先兆。



前EXO成員黃子韜2024年向徐藝洋求婚成功，2025年12月兩人在北京舉辦婚禮。（微博圖片）

直播現病容滿不在乎 妻子嚴厲訓斥急剎停

在該場深夜直播中，黃子韜的狀態明顯欠佳，不僅黑眼圈深重、臉色蒼白無血色，嘴唇更呈現極不尋常的青紫色。鑑於張雪峰運動後猝死的悲劇才剛發生不久，大眾對健康警號格外敏感，許多粉絲見狀紛紛洗版留言，指出嘴唇發紫是心臟出問題的強烈警號，力勸他盡快求醫。然而，黃子韜起初並未意識到嚴重性，甚至開玩笑地反問粉絲：「兄弟，你是來給我看……」

粉絲留言提醒嘴唇發紫，黃子韜甚至開玩笑地反問粉絲。（影片截圖）

聽到丈夫拿健康開玩笑，身旁的妻子徐藝洋立刻收起笑容，神情嚴肅地當面打斷他：「你不要說這個話，真的要檢查！」隨後徐藝洋在直播中向大眾派定心丸，並感謝粉絲們的熱心提醒。她透露，黃子韜去年雖然做過一次基本身體檢查且結果並無大礙，但為了確保萬無一失，她鄭重承諾：「今年我準備讓他再去做一下（全身）檢查。」儘管如此，不少網民依然對黃子韜「拼命三郎」的工作態度感到憂慮，擔心長期的勞累會拖垮他的身體。

妻子徐藝洋神情嚴肅地當面打斷黃子韜發言，提醒他注意健康。（影片截圖）

徐藝洋透露黃子韜去年雖然做過一次基本身體檢查且結果並無大礙，但為了健康還會再去做一次檢查。（影片截圖）

幼年曾歷開腦生死關頭 體弱多病屢發警號

此前就有網民注意到黃子韜存在嘴唇發紫的現象，但黃子韜專門發視頻稱是自己剛健身鍛煉完導致的，並非心臟有問題。但是黃子韜的「體弱多病」體質早有前科，身體狀況一直不算理想。

黃子韜專門發視頻稱解釋自己嘴唇變紫原因。（網上圖片）

黃子韜曾在綜藝節目中自爆自己在6歲時因腦出血，經歷過生死的開腦手術，當時頭部縫了足足43針，險些變成植物人。

此前錄製綜藝節目《宇宙閃爍請注意》時，黃子韜在浸溫泉環節突然臉色慘白、呼吸急促，疑似出現缺氧情況，最終需緊急中斷拍攝並由工作人員攙扶離場。

而黃子韜在2022年感染新冠病毒時，更是一度高燒至40度，去年（2025年）他就被中醫診斷出「腎氣虛弱，脾胃代謝欠佳」的問題。



黃子韜談及開腦手術經歷。（網上圖片）

錄製綜藝節目時，黃子韜泡完溫泉後身體突然不適，需緊急中斷拍攝。（網上圖片）

可以說網民們的擔憂並非空穴來風，結合內地網紅張雪峰的突發悲劇，因此大批粉絲才會對黃子韜的異常狀態極度上心。