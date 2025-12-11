黃子韜邀請奧運冠軍做衛生巾品牌代言人　卻因一句話打自己一巴掌

富二代男星黃子韜早前宣佈進軍女性市場開設透明化衛生巾工廠，推出衛生巾品牌「朵薇」，引起不少網民關注。黃子韜此前宣佈奧運女子乒乓球單打冠軍陳夢擔任品牌代言人，但是近日（12月9日）直播中黃子韜（1993年出生）脱口喊出「陳夢姐」，隨後突然想起陳夢（1994年出生）實際比自己小1歲，當場反手扇了自己一耳光，抓狂改口：「妹妹！對不起！」。



陳夢成為黃子韜衛生巾品牌「朵薇」首位代言人。（網上圖片）

奧運冠軍陳夢做衛生巾代言人

陳夢早就於2025年11月16日成為黃子韜衛生巾品牌「朵薇」的首位代言人，但當時陳夢在備戰全運會，因此並未有過多活動，但在陳夢奪得女單銅牌與團體金牌時，「朵薇」也是第一時間送上祝賀。

在全運會結束後，陳夢來到黃子韜的直播間，正式簽約成為「朵薇」的品牌代言人。黃子韜在直播間介紹陳夢時，脱口喊出「陳夢姐」，隨後意識到自己出生於1993年，比1994年的陳夢大一歲，當場扇自己一耳光並懊惱道：「我老叫她姐姐，真醉了！」迅速改口稱「妹妹」並連聲道歉。陳夢被逗得轉身憋笑至身體發抖，工作人員集體笑場。

黃子韜進軍衛生巾市場

黃子韜在年初就公開透露看不下去有黑心工廠賣廢棄衛生巾，有意想做透明化衛生巾生意，他宣稱打造行業首個「透明工廠」，通過24小時直播生產線、線上監督、甚至邀請網民線下參觀工廠。

黃子韜曾在直播中表示自己已賭上了一切。（微博圖片﹑黃子韜微博圖片）

此前黃子韜在出席生日會活動時就透露，自己已投入幾個億（人民幣，下同）很認真在做這件事情，強調絕不會讓消費者失望，而且在生日會上他還為粉絲們送上自家衛生巾作伴手禮。根據網上資料顯示，「朵薇」產品上線首日的銷量達到了5000萬份，上市首場直播銷售額（GMV）即突破4000萬元，上線首月銷售額破億。