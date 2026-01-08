女演員大膽揭秘娛樂圈潛規則　富二代曾要求陪酒楊冪被換角

娛樂圈的「潛規則」向來是普羅大眾茶餘飯後的熱門花生話題。近日，內地網絡平台一個名為「女演員談娛樂圈潛規則現象」的話題突然爆紅，閱讀量在短時間內突破千萬大關，掀起全網廣泛討論。話題源自一位女群演，她坦承圈內確實存在一些不良現象，但強調這些並非娛樂圈獨有，而是「每個圈子都有那些垃圾人」。



內地女演員拍片大談娛樂圈潛規則。（影片截圖）

內地女演員談潛規則

事緣一位行內的「女群演」（臨時演員）拍片大談圈中秘聞。面對外界長期標籤娛樂圈風氣「太亂」、猶如大染缸的刻板印象，她選擇直面回應，在影片中表現得相當淡定。她坦承圈內確實存在一些見不得光的不公平現象，這也是令外界覺得這個圈子烏煙瘴氣的主因。不過，她話鋒一轉，強調這些所謂的「潛規則」並非娛樂圈獨有的產物，更一針見血地指出：「潛規則不是哪個圈子的問題，而是人的問題！」

內地女演員直指：「潛規則不是哪個圈子的問題，而是人的問題！」（影片截圖）

她直言每個行業其實都充斥著這類害群之馬：「每個圈子都有那些垃圾人，連上學的時候都有會霸凌同學的學生」她認為這些人的本性難移，無論身處哪個行業都會作惡，並不是因為進了娛樂圈才變壞，而是他們本來就是這樣的人。她更引用名言指：「都說影視圈是一個江湖，有人的地方就有江湖，有好人就有壞人」，呼籲外界沒必要將整個影視圈過度「妖魔化」。

網民反應兩極 翻出明星舊帳

這番言論一出，隨即在網上引發兩極評價。不少網民大讚她「理性敢言」，認為她道出了問題的根源在於人性而非行業本身，認同不應以偏概全。當然，亦有另一派聲音質疑她是否想藉此為娛樂圈「洗白」，指出潛規則在圈內早已根深蒂固，甚至成為了無數新人上位時必須面對的隱形高牆，並非一句「到處都有壞人」就能輕輕帶過。

此前內地男星于朦朧因墮樓身亡，其工作室聲明已排除刑事嫌疑，令全網為之震驚。隨後，不少網民就懷疑其死因不簡單，甚至乎列出14大疑點、畫出死亡分析圖等，懷疑他是被潛規則逼死的。

內地男星于朦朧因墮樓身亡，事後其母親發聲明，指兒子是因飲酒意外而墮樓。（于朦朧微博圖片）

而該話題下的評論區亦成為了「翻舊帳」現場，網民紛紛重提過往多位當紅藝人踢爆圈中黑幕的事蹟。例如性格直率的黃子韜曾直播怒斥被要求陪酒的要求，更要求旗下員工不能去陪酒應酬；

黃子韜曾直播怒斥被要求陪酒的要求。（影片截圖）

內地一線花旦楊冪曾在訪談節目中大談「潛規則」，透露她剛入行時遭遇導演以見面談工作為由進行潛規則，自己拒絕後第二天原定的角色就被替換掉了，楊冪更直言娛樂圈有人靠出賣身體上位的現象；

楊冪曾在訪談節目中大談「潛規則」。（影片截圖）

應采兒在綜藝中大爆自己18歲在台灣拍電影時，曾有秘書帶著現金找上來，要求她陪老闆一晚。應采兒當場拒絕了這一無理要求，她說事後當場就哭了直接打電話給母親。

應采兒18歲在台灣拍電影時遭遇潛規則，她當場拒絕，事後直接就哭了。（影片截圖）

這些舊事重提，令網民不禁感慨，雖然該女群演言之有理，但娛樂圈的水還是太深。