方力申曬婚紗照計劃返港為葉萱補辦婚禮　曾為愛女大搞豪華百日宴

撰文：種嚶嚶
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46歲的方力申（Alex）與葉萱（Maple）去年情人節在美國正式註冊結婚，年底迎來女兒方愛嘉（Isla）的誕生。當時婚事倉促，兩人一切從簡，連婚禮都無暇籌辦。近日方力申於社交平台貼出多張夫妻二人的婚紗照，並留言透露將要回香港補辦婚禮，彌補昔日遺憾。

方力申曬出與妻子葉萱婚紗照。（IG@alexfongliksun）

方力申透露將回港為妻子葉萱補辦婚禮

方力申在社交平台分享了多張與妻子的婚照，並留言：「上年太太喺毫無準備下就嫁咗俾我。仲無化妝無整頭無揀過婚紗咁就影埋結婚相添。唔得嘅，一定要喺香港補返數。」從曝光的照片可見，婚禮場地佈置別具巧思。現場以白、粉色系鮮花為主，搭建出精緻花藝拱門，拱門上掛著寫有「Maple & Alex」的飾牌。

方力申透露將回港為妻子葉萱補辦婚禮。（IG@alexfongliksun）
方力申透露將回港為妻子葉萱補辦婚禮。（IG@alexfongliksun）

方力申曾為女兒大搞豪華百日宴

照片裡，方力申身著酒紅色絲絨西裝，配搭白色西褲，神采奕奕。他全程緊牽太太葉萱，臉上始終掛著幸福笑意。新娘葉萱則穿上氣質典雅的長袖婚紗，款式簡約大方。其中一張合照，二人抱著女兒同框，三人笑容燦爛，畫面十分溫馨。方力申早前特意在淺水灣大排筵席，為女兒舉辦盛大百日宴，慶祝愛女滿百日，不難看出他對女兒滿滿的疼愛。

方力申曾為女兒大搞豪華百日宴。（IG@alexfongliksun）
方力申曾為女兒大搞豪華百日宴。（IG@alexfongliksun）
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