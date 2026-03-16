一代女神健康亮紅燈　白鹿驚爆罹患終身慢性病　頭痛欲裂痛到絕望

31歲陸劇女神白鹿有「CP百搭體質」封號，出道10年來搭檔過不少男星，對戲都很有CP感。



但早期模特兒和現在演員工作，大量的體力消耗，卻讓她健康亮起紅燈，至今留下1種慢性病後遺症，一旦發作起來，令她頭痛欲裂「痛苦到絕望」。

白鹿（小紅書＠白鹿）

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白鹿17、18歲時曾當過模特兒，但因經常在寒冬穿春夏裝拍外景，例如大雪天穿紗裙、露肩裝，長期暴露於濕冷環境中，造成關節反覆受寒受凍，年紀輕輕即罹患風濕病，從此落下病根。

她曾在節目中提到：「那時就把身體弄壞了。」自去年7月起，她開始出現持續性頭痛，疼痛範圍甚至擴散至頸椎，伴隨而來的是全身無力感，令她感到絕望。

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因為風濕病，白鹿健康大受影響，只要碰到濕冷天氣，關節疼痛加劇，導致行動不便，雖然對外她總是輕描淡寫一句：「風濕犯了！」實際情況則是腰傷舊疾復發、暴瘦等等，只能持續靠針灸和藥物治療改善病情，儘管身體疼痛難耐，但白鹿依然敬業拍戲，碰到節目摘菜、搬運物品等，依然咬牙堅持，令粉絲相當心疼。

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