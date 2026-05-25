李晨鄭愷疑遭不公平待遇停止宣傳《奔跑吧》　白鹿被批不尊重前輩

內地長壽綜藝節目《奔跑吧》驚爆幕後風波！在新一期節目播出後，核心元老成員李晨與鄭愷，竟然打破14季以來的慣例，首次同步缺席微博宣傳。這一反常舉動隨即引發全網熱烈討論。



李晨與鄭愷缺席最新一期《奔跑吧》微博節目宣傳。（微博圖片）

初代跑男錄製14季鏡頭遭壓縮？

作為節目僅存的初代「跑男」成員，李晨與鄭愷全程參與了14季錄製。然而，不少網民指出本季兩人的鏡頭被大幅壓縮，徹底淪為背景板。這次「停宣」事件更激起年輕網民對職場不公的共鳴，紛紛借用同期熱搜玩梗，直言「他們看完分析也不舒服了」，以此對李晨與鄭愷聲援。

李晨和鄭愷是節目僅存的初代「跑男」成員。（網上圖片）

隨著風波愈演愈烈，鄭愷的老婆苗苗更被網民發現，一度轉發了相關的網絡分析貼文。事後其工作室雖然火速澄清，宣稱只是工作人員登入帳號時「手滑」，純屬一場烏龍，但此舉已被外界普遍解讀為家屬對丈夫遭遇不公待遇的隱晦發聲與支持。

不少網民為兩人抱不平。（微博圖片）

白鹿錄製節目被指對前輩不敬

隨著新舊成員的待遇差距掀起輿論罵戰，女星白鹿過往在節目中的爭議言行亦再次被翻出。白鹿近來在綜藝節目中，頻頻陷入「不尊重前輩」、「玩遊戲違規」等爭議。她曾在與班底李晨、鄭愷進行遊戲時，調侃稱兩人為「團魂非常燃的老人家」，又取笑鄭愷撕名牌前「莫名其妙熱身」，當時遭部分網民批評「不尊重前輩」；此外，她更在潑水環節中被指違反規則，導致李晨不慎嗆水，隨即引發多方粉絲的激烈罵戰。