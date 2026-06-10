李若彤遭傳「髮量稀少、全靠假髮支撐」上熱搜　公開洗頭影片回應

擁有「最美小龍女」稱號的影星李若彤，近日因一段直播片段意外捲入「假髮風波」。她在直播中開玩笑稱「整頭都是假髮片」的言論被斷章取義，迅速登上社交平台熱搜。



面對外界對其髮量的質疑，李若彤於今天一早正面回應，並大方公開長達數分鐘的洗頭、吹髮全過程影片，用實事實據證明：「秀髮是真的！」

李若彤直播中開玩笑稱「整頭都是假髮片」的言論被斷章取義，面對外界對其髮量的質疑，李若彤通過洗頭影片回應：秀髮是真的。（微博圖片）

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直播玩笑引發「烏龍熱搜」

事件起源於李若彤在一次直播互動中，為了帶動氣氛並展示造型技巧，隨手拿起一片假髮片示範佩戴，並戲稱：「其實我整頭頭髮都是假的。」不料，這段玩笑話被部分網友截取傳播，演變成「李若彤自曝髮量稀少、全靠假髮支撐」的傳聞，甚至衝上熱搜榜單，引發大眾對其凍齡美貌的質疑。

本尊親自下場：感嘆網路想像力

對此，李若彤於6月10日特別發文澄清。她語氣無奈卻不失幽默地表示，那片假髮只是直播中為了開玩笑而準備的道具，沒想到會被傳成整頭都是假髮，感嘆道：「互聯網的想像力，我認輸。」

直擊洗頭全過程，驚人髮量現形

為了徹底消除誤會，李若彤更隨文附上一段「沉浸式洗頭」影片。影片中，她將一頭烏黑濃密的長髮徹底淋濕，並展示了兩遍洗頭與塗抹髮膜的細節，依序為洗頭皮、洗髮絲與吹乾。她提醒，洗頭髮時應溫柔，千萬不要用指甲抓撓頭皮。更在洗完後拿起梳子從髮根一梳到底，動作流暢毫無阻礙。而整輪洗頭過程也僅掉了三根頭髮，讓一旁的掌鏡主持人也嚇一大跳。

在特寫鏡頭下，李若彤的秀髮在燈光下閃爍著健康光澤，髮際線與髮量都非常驚人。她強調，如果真的是靠假髮片支撐，絕對無法承受這樣從頭到尾的梳理與拉扯。

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