59歲李若彤貼身露肩裝曬健美身材　堅持健身幾十年令美貌30年不變

今年即將踏入60歲的李若彤，當年憑「小龍女」一角奠定了古裝女神的地位，至今仍是一不少網民心目中的「最美姑姑」。近年她主力發展內地市場，除了間中直播帶貨，更不時拍片教大家健身。日前李若彤巨星了有關健身及運動的大會，席間更在台上演講，分享健身對身體及心靈上的好處，穿上貼身露肩裝的她大曬一身結實健美肌肉，更令網民驚訝為何其美貌能30年不變。

李若彤當年憑「小龍女」一角奠定了古裝女神的地位，至今仍是一不少網民心目中的「最美姑姑」。（小紅書）

李若彤今年59歲，但狀態於30歲時沒有大分別。（小紅書）

李若彤堅持健身了近30年。（小紅書）

李若彤貼身露肩裝曬健美身材

李若彤日前出席活動時以露肩裝及貼身皮褲亮相，全身毫無贅肉，大曬緊緻健美身材，驚艷大批網民。她在活動上除了大談健身的好處，更坦誠分享自己過去靠健身走出抑鬱症與情傷的心路歷程。

李若彤日前出席活動時以露肩裝及貼身皮褲亮相。（小紅書）

李若彤全身毫無贅肉，大曬緊緻健美身材。（小紅書）

李若彤大曬緊緻健美身材，完全不似59歲。（小紅書）

李若彤在活動上分享自己靠健身走出抑鬱症。（小紅書）

網民大讚美貌30年不變

有大批網民看到李若彤的分享片段後，都忍不住大讚李若彤是真正的凍齡女神，無論心態或身材都屬頂流：「這狀態比我這三十幾歲的還要好」、「健身的美太棒了」、「最厲害的是，她連脖子的那些皺紋都不像60」、「運動真的令人抗老」、「這個肩膀 太真實了 苦練出來的」、「最多40，不能再多了，很多30的都沒她這個狀態」、「這身材Respect」、「這身材這個年齡無敵了」。

網民大讚李若彤是真正的凍齡女神，無論心態或身材都屬頂流。（小紅書）