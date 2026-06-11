金秀賢遭品牌索償2000萬官司重啟　審訊僅五分鐘法官拍板草草結束

韓星金秀賢去年捲入由YouTube《橫豎研究所》負責人金世義引發的巨大輿論風暴導致演藝工作全面停擺。雖然造謠者金世義已於上月26日正式被警方羈押及送檢、真相得以大白，但金秀賢仍必須面對多起民事索償官司，今早（6月11日）某健康食品品牌向金秀賢索償逾39億韓圜（約2,016萬港元）的訴訟在水原地方法院正式重啟。



2025年3月31日，韓國首爾，演員金秀賢在酒店舉行的記者招待會上情緒崩潰，痛哭流涕。（Getty）

2026年5月27日，韓國警方拘捕了一名涉嫌誹謗演員金秀賢的YouTuber。警方和檢方指控，經營熱門YouTube頻道「橫豎研究所」（Hover Lab）的金世義涉嫌篡改證據，謊稱金秀賢曾與當時未成年的已故女演員金賽綸交往。圖為金賽綸的照片。（IG@김새론）

審訊僅維持5分鐘 法官罕要求品牌「講清楚」

雖然外界預期今天將會是一場激烈的法律攻防戰，但今早的法庭辯論僅僅進行了5分鐘便草草宣告結束。法官並未偏袒原告品牌方，反而指出品牌方主張金秀賢違反了合約中的「維持品格義務」，但目前的說法不夠具體。

金秀賢遭健康品牌索償民事案今開審，法官限令原告提交具體違約理據，整場官司開庭5分鐘便草草結束（IG@soohyun_k216）

法院限令原告品牌方必須提交一份「主張違反維持品格義務理由」的專用表格，裡面必須黑紙白字、清清楚楚地列出究竟是哪一部分的傳聞與行為，具體構成了違約理據。法庭將在收到品牌方的詳細表格後重新整理主要爭點，隨後聽取金秀賢方面的追加答辯。下一次審訊預計將於7月22日進行。

金秀賢與某健康食品品牌的下一次官司預計將於7月22日進行。（IG@soohyun_k216）

清白已還金秀賢 100億索償路仍漫長

雖然韓國檢警日前已抽絲剝繭，抓包金世義所公開的「未成年交往、逼債導致金賽綸走上絕路」等鐵證，全屬AI語音變造及KakaoTalk截圖竄改，證實金秀賢是百分之百被冤枉的被害者，但這場惡意抹黑對他造成的經濟打擊依然堪稱毀滅性。

金秀賢深陷金賽綸風波形象嚴重受損。（IG@soohyun_k216）

金秀賢因形象無端受創，期間遭到多間合作品牌與廣告商連環提告、追討總額高達100億韓圜（約5,170萬港元）的驚人賠償金，今早開庭的健康食品品牌正是其中之一。所幸隨著真相水落石出，經紀公司Gold Medalist日前已透露，金秀賢在工作被迫停擺一年多後，將於7月14日飛往菲律賓拍攝廣告，正式重啟演藝活動。