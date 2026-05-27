金秀賢忍1年終獲清白！金世義涉嫌恐嚇遭批捕：不承認任何指控

韓國藝人金秀賢於去年捲入金賽綸風波，金賽綸家屬聯同YouTube頻道《橫豎研究所》代表金世義爆料，控訴金秀賢是女方輕生的導火索，甚至接連爆出多段兩人交往時的影片，聲稱兩人在金賽綸未成年時便已交往，將金秀賢推至風口浪尖上。

金世義涉嫌散佈虛假信息正式遭批捕。（網上圖片）

金世義涉嫌散佈虛假信息正式遭批捕

日前，金世義因涉嫌偽造聊天紀錄、利用AI合成語音等方式散佈不實信息而受指控。金世義被指透過YouTube散佈虛假資訊，不僅稱金秀賢與已故演員金賽綸在未成年時期交往，更是宣稱金賽綸身亡的原因與金秀賢有關。首爾中央地方檢察廳於5月20日，向法院申請逮捕令。目前金世義被控違反《性暴力犯罪處罰特例法》、名譽毀損、恐嚇、強逼未遂等多項罪名。5月26日，法院認定金世義有「滅證與逃亡疑慮」，最終批准羈押。

金秀賢出席記者會。（網上圖片）

金世義稱不接受任何指控

金世義抵達法院後表示：「我不承認任何指控。」並將向首爾警察廳提交刑事控告書。金秀賢曾在一年前的記者會上承諾：「我不會要求你們相信，我一定會證明一切。」而金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist也於今（27）日發表聲明：「承諾證明真相的時間，終於結束了。」

金秀賢（IG@soohyun_k216）

金秀賢曾因謠言面臨高額違約金

去年5月，金世義曾與金賽綸遺屬召開記者會並公開錄音，宣稱「金秀賢從金賽綸未成年時期起便與其交往」對其進行指控。對此，金秀賢方面始終否認相關指控，強調兩人是在金賽綸成年後、2019年夏天至2020年秋天短暫交往，並非外界所稱的未成年戀情。事件發酵後，金秀賢深陷輿論風波，不僅其14項代言接連解約、中斷電視劇拍攝以及主演的劇集停播，甚至面臨高達174億韓元（約1億港幣）的違約金賠償。