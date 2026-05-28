金秀賢案｜代表律師：向YouTuber金世義追討300億韓圜賠償

經營熱門YouTube頻道「橫豎研究所」（Hover Lab）的金世義因涉嫌篡改證據、謊稱男星金秀賢曾與當時未成年的女演員金賽綸交往，早前韓國被警方拘捕，金秀賢一方代表律師5月28日稱，將提升向金世義追討的賠償金額，由120億韓圜（6254萬港元）升至300億韓圜（1.56億港元）。



金秀賢的律師代表高相祿（音譯）28日接受韓媒採訪時表示「我們去年根據事件發生後估算的損失提起訴訟，索賠120億韓圜（6254萬港元），但目前確認的實際經濟損失遠不止於此。」

他稱發現損失金額約為300億韓圜（1.56億港元）。

金世義曝光金賽綸摯友B的錄音。（YouTube@橫豎研究所）

在這次風波中，金世義被指控透過YouTube及其他平台散佈虛假訊息，聲稱金秀賢曾與當時未成年的已故演員金賽綸交往，並聲稱金賽綸的死是金秀賢施壓要求其償還債務直接導致。金世義還被控利用人工智能（AI）技術竄改一段被指是金賽綸留下的錄音，損害金秀賢的名譽。

金秀賢2025年3月召開記者會，承認與金賽綸的戀情，但否認這段戀情發生在金賽綸未成年的時候。之後他以散播假訊息為由，對金世義及金賽綸的家人提出誹謗訴訟。

首爾中央地方法院於今年5月26日舉行逮捕令審查聽證會，簽發對金世義的逮捕令，理由是「存在銷毀證據和潛逃風險」。

在金世義被捕後，金秀賢的經紀公司發聲明稱「最終，通過法律程序和徹底調查，真相得到了證明」，又指「我們非常感謝調查部門根據客觀證據查明真相所做出的努力。」