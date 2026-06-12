26歲聲夢小花李茵彤背景起底　揮底鍾柔美力捧做《愛回家》女主角

TVB播映多年的長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》已落實於2026年7月迎來正式大結局，而無綫今日（11日）正式投下震撼彈——宣布全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》將於8月隆重登場！最令人驚喜的是，憑綜藝節目《唱錢》人氣急升的25歲甜美女神新人李茵彤（Desta）將「擔大旗」做主角，甚至揮底同為《聲夢傳奇》出道的鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），成為現時無綫最受力捧的新星！



TVB宣布全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》主角人選，李茵彤成功擔得大旗。（IG@desta_l_e_e）

擁有「幼兒教育學士」的高學歷背景

1999年在香港出生的李茵彤，是一名土生土長的觀塘女孩。她中學畢業後便進入香港浸會大學持續教育學院，修讀幼兒教育學教育學士學位。原本有着穩定幼師前景的她，因為對演藝事業的熱愛而毅然轉行。

李茵彤就讀於香港浸會大學，曾是一名準幼師，後為了追夢參加《聲夢傳奇2》。（IG@desta_l_e_e）

李茵彤在社交平台上演泳裝大放送。（IG@desta_l_e_e_）

如今她憑藉「甜美、親民、有禮貌」的正面形象，加上主持《唱錢》與「Plan V」雙線發展所累積的超高人氣，成功在2026年迎來演藝生涯的重大轉捩點。這部接棒《開心速遞》的《三代同糖》，絕對是她向全港觀眾證明實力的最佳舞台！入行僅兩年的李茵彤，這次可謂光速上位，甚至擊敗了同為《聲夢傳奇》出道的熱門小花鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy），成為現時無綫最受力捧的新星。

鍾柔美此前因陷入「A0」風波人氣大插水。(IG@yumichung1221）

詹天文7月將在麥花臣首開個唱（IG@win_dy_）

從「後樓梯歌后」到台慶焦點

現年25歲的李茵彤，其上位史堪稱一段勵志的逆襲傳奇。熱愛唱歌的她，2022年放下準幼稚園老師的身分參加《聲夢傳奇2》。賽前因經常在後樓梯刻苦練習而獲得「後樓梯歌后」美譽，可惜在正式比賽中因發揮失常，在18強早早出局，成為該屆第二位被淘汰的學員。

李茵彤參加《聲夢傳奇2》出局時，在後台哭成淚人。（《聲夢傳奇2》節目截圖）

李茵彤參加《聲夢傳奇2》出局時，在後台哭成淚人。（《聲夢傳奇2》節目截圖）

雖然比賽失利，但她並未放棄音樂夢。2024年她與同屆《聲夢》戰友彭家賢、侯雋熙、陳昊廷及江廷慧自發組成A Cappella五人組合「Plan V」。他們在停車場拍攝的翻唱短片上載至網絡後大受歡迎，部分影片瀏覽量突破百萬、最高更超過200萬次！超強討論度更讓他們一路唱上《萬千星輝賀台慶2024》及《歡樂滿東華2024》等大台舞台。

2024年她與同屆《聲夢》戰友彭家賢、侯雋熙、陳昊廷及江廷慧自發組成A Cappella五人組合「Plan V」。（IG@myplanisv）

《唱錢》展現高EQ主持實力 獲兩大前輩提攜

除了歌唱表現外，李茵彤在主持界同樣嶄露頭角。她現時與森美、Eric Kwok（郭偉亮）一同主持綜藝節目《唱錢》，擔任「音樂小助手」一職。

李茵彤現與森美、Eric Kwok一同主持《唱錢》，擔任「音樂小助手」。（IG@desta_l_e_e）

作為新人主持，李茵彤表現得淡定大方、毫不怯場。加上本身擁有扎實的音樂底子，在與素人參賽者及前輩互動時，講述音準、拍子都非常貼題。其招牌「燦爛甜美笑容」極具親和力，被網民盛讚是主持界的「潛力新星」。

李茵彤做主持獲得大家認可。（《唱錢》節目截圖）

據悉，節目監製、幕後及參賽者都對她讚不絕口，大讚她現場態度專業，更會主動鼓勵緊張的參賽者。李茵彤坦言初期與森美和Eric Kwok合作時壓力極大，常常跟不上兩位前輩極快的轉數與節奏。幸得兩位大師級前輩提攜，常在現場透過眼神示意「讓位」給她發揮，而她也愈戰愈勇，主持節奏日益純熟。