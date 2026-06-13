楊偲泳Deep V拍廣告大騷迫爆上圍　張振朗甜爆預告隨時閃婚

32歲女神楊偲泳（Renci）近年憑多部熱爆電影人氣飆升，早前在電影《夜王》中飾演「煲煲」一角，憑藉破格的性感演出驚艷全城，甚至在「導演版」上映時掀起粉絲「二刷」熱潮。近日接拍廣告時不僅身形變得更加骨感纖瘦，更以一襲超低胸裝出鏡，大方展現驕人上圍，超震撼的視覺效果瞬間引爆網民熱話。

楊偲泳在電影《夜王》中飾演「煲煲」一角。（IG@renciysw）

Deep V迫爆上圍震撼網民：睇到眼都唔眨

從最新的廣告片段可見，楊偲泳的狀態簡直好到發光，以往略帶baby fat、圓潤可愛的招牌面形徹底「消腫」，進化成下巴尖尖的精緻V面，令五官線條更立體，女神味滿瀉。白色Deep V極低胸上衣，完美示範何謂「瘦身不瘦胸」。澎湃的迫爆上圍呼之欲出，火辣程度爆表。大批網民看過片段後紛紛驚呼，指楊偲泳這身打扮大膽得「猶如只穿了內衣出鏡」，畫面美到讓人不敢直視，笑言粉絲們這次真的被電到「眼都唔眨」。

楊偲泳偕張振朗甜蜜見家長

事業迎來新巔峰，楊偲泳的愛情大牌同樣打得相當順遂。她與TVB視帝男友張振朗穩定交往7年，早已是圈中公認的「金童玉女」。兩人的甜蜜足跡近期頻頻被捕獲，感情好到打風都打唔甩。去年底，有網民偶遇兩人一同食飯「見家長」，互動自然，早已大方融入對方家中。今年初兩人被拍到甜蜜同遊嘉年華放閃，楊偲泳甚至帶同張振朗出席天后謝安琪（Kay）的生日聚會，可見男方已全盤進駐女友的核心朋友圈。

張振朗自爆隨時聽日閃婚都唔出奇

拍拖7年依然恩愛如初，張振朗更曾甜絲絲地公開表示，彼此就是大家生命中的「護身符」。談到大眾最關心的人生大事，張振朗透露現時家長開明並未催婚，所以兩人不急於步入教堂。他坦言：「當然會想做呢件事（結婚），依家兩個人嘅關係好舒服。不過要等多一陣，因為我同佢目前都喺事業上衝刺緊。」雖然聲稱要「等多一陣」，但向來崇尚自由、Chill爆的張振朗亦忍不住留下甜蜜伏線，笑言兩人的性格都非常隨性，感情到了根本不需要刻意計劃：「突然之間聽日做（結婚）都唔出奇！」