陳茵媺曬周年婚紗照獨欠陳豪　隔空高調喊話丈夫力破「婚變」謠言

現年45歲的香港女演員陳茵媺，於2013年與陳豪步入婚姻，婚後兩人育有兩子一女，家庭幸福美滿。近日，兩人迎來了結婚13周年紀念日，陳茵媺卻一反常態，僅分享了自己的婚紗獨照，照片中未見丈夫陳豪的身影，瞬間引起網民熱議，紛紛猜測二人「婚變」。

陳茵媺晒「單人婚紗相」慶結婚13周年。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺曬單人婚紗照引熱議

近年每逢結婚周年紀念日，陳茵媺都會與丈夫陳豪拍攝新合照，並在社交平台高調「放閃」。適逢二人結婚十三周年，陳茵媺於個人社交賬號發布多張身著婚紗的個人美照，慶祝結婚紀念日。從照片中可見，她身穿一件露肩設計的蕾絲刺繡婚紗，造型飄逸靈動，仙氣十足，不少網民紛紛大讚其狀態極佳。

陳茵媺晒「單人婚紗相」慶結婚13周年。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺曬單人婚紗照引熱議。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺高調喊話陳豪力破婚變謠言

不少網民因陳豪缺席周年紀念照而議論不斷，紛紛開始猜測兩人「婚變」。對此陳茵媺亦在貼文內隔空向丈夫高調喊話，更以「Baby」稱呼對方，留言寫道：「Happy Anniversary Baby！Grateful for another year of us！」（寶貝，週年快樂！感謝又陪伴我們走過一年！），可見夫妻兩依舊十分恩愛。事實上只是陳豪近期忙於劇組拍攝工作，抽不出時間與妻子合拍周年合照，外界傳出的婚變謠言不攻自破。

陳茵媺高調喊話陳豪力破婚變謠言。（IG@aimeechan_official）