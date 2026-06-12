JW王灝兒揭與破產前度葉韋彤分手真相　直言：佢做咗對唔住我嘅事

歌手JW王灝兒與富貴前度葉韋彤（Tarzan）曾拍拖6年，人前人後愛得高調。然而，自2023年男方一家三口被法庭正式頒令破產後，雖然王灝兒曾力撐表示「陪伴著他已經是最好」，但兩人最終仍在2024年宣布分手。當時由於撞正男方落難的敏感時刻，王灝兒被大批網民揶揄「大難臨頭各自飛」，更被貼上「拜金女」標籤。事隔兩年，王灝兒近日接受方健儀YouTube節目《女人方言》的訪問，首度開腔剖白這段感情的分手真相，為自己平反。

JW王灝兒罕談當年與葉韋彤分手原因（IG@jwchubz）

JW王灝兒反擊：想做少奶奶早就唔做嘢啦

回顧當初決定「Clean Cut」對外宣佈結束關係時，JW王灝兒坦言早就預視到會有如「海嘯般」的負評湧至，深知大眾一定會一廂情願認定她是因對方破產、落難而狠心離開。當時她本著好意，不想在對方低谷時多作解釋或公開數落別人，結果卻換來自己承受了近兩年的不白之冤。談到外界一直指她「一心想嫁入豪門做少奶」，王灝兒直截了當地反駁：「如果我真係想做少奶奶，我一定會唔拍劇，已經唔會再唱歌，可能一年出一首歌，咁樣就真係少奶奶啦。但我一直都咁努力工作！」

首度公開分手原因：「佢做咗對唔住我嘅事」

在節目中，JW王灝兒終於忍無可忍，首次親口揭開這段6年情斷裂的殘酷真相。原來，這場分手與男方的財務風波、破產完全無關，而是涉及原則性的背叛。王灝兒坦言：「我當時覺得我唔想解釋咁多，或者我唔想去講人哋啲乜嘢。到今日啦，我覺得我可以講啦，就係因為，點解我當時會離開，係因為我發現咗佢做咗啲對唔住我嘅事囉。」她感嘆當初為了保護對方而選擇封口，結果受傷最深的卻是自己：「如果連我自己都唔為自己去解釋一下，咁邊個去protect我？邊個幫我解釋？冇。」向來性格樂天的她亦感激自己的堅強，選擇將所有專注力投放在演藝事業上，讓自己做到「快上快落」，不讓自己一直沉淪在悲傷之中。

JW王灝兒終於決定為自己平反。（YouTube@女人方言）

秘撻本地球界新貴王至尊

近日，JW王灝兒更被媒體目擊高調現身「新歡」王至尊（Jim Wong）的足球比賽現場，化身熱情滿滿的「跟得女友」在場邊全力為男方吶喊打氣。當被問到新戀情時，經歷過上一段感情教訓的王灝兒坦言「學識咗啲嘢」，往後處理感情事會盡量保持低調。雖然她未有在鏡頭前直接點名承認戀情，但表示：「我而家好開心！首先工作好開心啦，我自己身心都好開心，屋企人所有人都好好，朋友都仲喺度。所以我個人係好開心，過得好充實嘅！」