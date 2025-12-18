蘇有朋與網傳涉于朦朧案男星親密合照　網民怒轟：為利益出賣靈魂

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

蘇有朋上月受邀擔任第38屆中國電影金雞獎主持人，與鄧超等人搭檔主持，憑藉穩健台風與幽默互動獲得不少好評。然而，近日一張他與捲入于朦朧死亡案的男星范世錡合照在網路上瘋傳，卻意外引發爭議。

照片中，蘇有朋身穿西裝，站在范世錡身旁，左手搭著對方肩膀，兩人互動親密。由於范世錡近來捲入已故藝人于朦朧墜樓身亡相關爭議，即便警方已排除他殺可能，相關話題仍高度敏感，這張合照曝光後隨即引爆網友情緒，不少人湧入留言區表達不滿。

蘇有朋和范世錡親密緊貼合照。（a01818792@thread）

范世錡近來捲入已故藝人于朦朧墜樓身亡相關爭議：

有網友直言無法接受，留言批評：

「不是我認識的乖乖虎了」
「為了利益出賣自己的靈魂」

于朦朧｜疑似錄音檔喊「剖腹」者　聲紋比對傳與這男星99.6％吻合資深歌手辦音樂會不滿粉絲合照要求　揚言賣藝不賣身：不是合影會

甚至有人情緒激動表示：

「看到這張合照就覺得反胃」
「于朦朧過世後，怎麼還能若無其事地合照」

失望之情溢於言表。相關討論迅速在社群平台延燒，負評聲量持續擴大。

更多蘇有朋照片：

蘇有朋在金雞獎典禮上的主持表現原本獲得外界一致肯定。他與鄧超等主持人互動自然，鄧超自稱「從小聽蘇有朋的歌長大」，卻意外唱錯歌詞，引發全場笑聲，蘇有朋也機智接話化解尷尬，相關片段在社群平台廣為流傳。

+13
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

