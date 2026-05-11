大S女兒小玥兒開通IG賬號　追蹤名單藏思念　網友淚：要好好長大

大S（徐熙媛）去年2月在日本病逝，留下一雙兒女玥兒和箖箖，目前姊弟倆由前夫汪小菲照顧，有眼尖網友發現，12歲的玥兒最近開通了IG帳號。



目前僅有2篇貼文，她的追蹤名單人數不多，但她追蹤媽媽大S官方帳號，另外追蹤名單上還有阿姨小S、小S的3個女兒及外婆S媽（黃春梅），但未見繼父具俊曄及繼母馬筱梅的帳號。

大S和女兒玥兒（微博@大S）

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玥兒在IG貼文中完全沒有透露任何個人信息，也沒有露臉，她的第一篇貼文是分享新北美術館開館1周年的無人機煙火秀，第2篇則是月初PO出饒舌歌手造物主泰勒（Tyler, The Creator）的歌曲《ARE WE STILL FRIENDS?》。

她的大頭貼照片是動畫《咒術迴戰》的夏油傑，個人簡介用英文寫著「GUYS I ACCIDENTALLY SWALLOWED A CHEWING GUM HELP」（各位，我不小心把口香糖吞下去了，救命），古靈精怪的性格和大S有幾分相似。

而小S和S媽也有追蹤此帳號，網友激動留言：

「玥兒，媽媽永遠守護著妳」

「玥兒也喜歡Tyler嗎」

「玥兒要幸福快樂的長大，你媽媽愛你，我們也愛你」

「好好長大吧，玥兒寶寶」



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