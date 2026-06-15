孫慧雪狂做運動美胸宣傳照曝光　黑紅雙料低胸造型極養眼吸睛

早前因嚴重過敏不適而令人擔憂的藝人孫慧雪，近日已經光速回復最佳狀態。日前，她於社交平台上載了一輯全新造型照。原來，孫慧雪已經寫下連續 8年擔任美胸代言人的超強紀錄，為了不負眾望，她一康復便隨即投入拍攝，以實力捍衛「最強人妻」的稱號。

孫慧雪已經是第8年擔任美胸代言人。（IG@snow711）

紅色馬甲夾出超深事業線

在孫慧雪率先曝光的預告相片中，她的豐滿火辣身材依舊震撼網民眼球。她身穿一件剪裁極度大膽的紅色低胸馬甲上衣，下身配搭貼身牛仔褲。馬甲的緊身設計將她的Big爆上圍及深長事業線完美逼出。相中的她不時托頭、不時用手撥弄秀髮，眼神充滿電力，盡顯熟女的迷人韻味。除了搶眼的紅色，孫慧雪還換上了另一套神秘的黑色低胸造型。同樣是實行「低胸策略」，毫無保留地將其傲人的豐滿身材展露無遺，畫面非常養眼。

凌晨三點收工高呼滿足

能夠連續8年坐穩代言人寶座，背後付出的汗水絕對不容忽視。孫慧雪感言：「每一年我哋都非常重視拍攝新一輯相片！因為每一次我哋都想畀到唔同嘅新鮮感大家，事前係有好多單位共同付出努力！大家一齊為衣服、形象不停開會，做fitting！而我每次都會好努力咁去做運動同做treatment，務求將最完美嘅效果呈現出嚟！」她更透露，拍攝當晚大家收工返到屋企已經是凌晨三點幾，雖然體力透支，但看見完美的成品，感覺非常滿足，並由衷感謝所有幕後單位的付出。