向佐自認原生家庭有問題　父母起點太高自嘲只剩一條下坡路可走

現年41歲的向佐是影視大亨向華強及太太陳嵐的大仔，早年曾參與過不少電影，包括《封神傳奇》、《霍元甲》、《投名狀》等。近年在內地發展的向佐，去年開始喜歡以穿女裝示人，成功掌握流量密碼，反向操作引起網民關注，人氣急升。昨日向佐在內地綜藝《主咖和Ta的朋友們》中，表示原生家庭很有問題，言論掀起大批網民熱議。

向太近年非常治活躍社交平台。（向太微博圖片）

向佐與郭碧婷結婚後，誕下一對仔女，而郭碧婷亦深受向太寵愛。（向太微博圖片）

向佐自認原生家庭有問題

節目中，向佐不避諱地講述了自己的「困境」，他笑言：「我搞成這個樣子，真的不要怪我，我原生家庭有問題，你知道嗎？說到我爸，『電影教父』，我媽『港圈教母』，我，教子無方。家庭起點太高了，留給我的就這麼一條下坡路，我走得太順了。」其後他更表示早年因一切過於順遂而經歷了「爆炸、撕裂、下墜」，並自嘲：「男怕入錯行，女怕嫁錯郎，但我們家啥都不怕。」

向佐昨日在內地播出的綜藝節目《主咖和Ta的朋友們》中現身。（節目畫面）

向佐大談原生家庭有問題，更指父母起點太高，自己只剩一條下坡路走。（節目畫面）

這番話引起網民熱議。（節目畫面）

網民同情向佐

有大批網民看到片段後，都很認同向佐這番話，更大讚向佐其實已經做得很好，並留言表示：「理解他了，他能調侃自己也是釋懷了哈」、「他終於找到適合他的道路了 搞那麽多年武術 其實最適合搞笑」、「其實也說盡了心酸。出生在一個爸媽太過成功的家庭，孩子好像怎麽做都在被比較。」、「他努力過發現不行，現在活出自我的放飛自我的賽道上忽然覺得成功了」、「其實他挺努力的」、「可能起點太高了，沒走歪就可以，好多富二代都是吃喝嫖賭，大家對他要求不要太高了」、「覺得他其實很優秀了」。