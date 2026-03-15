向佐突然失控飛踢主持人頭部影片被瘋傳　網民批：沒品沒德沒教養

現年41歲的向佐是影視大亨向華強及太太陳嵐的大仔，近年專注在內地發展，去年開始喜歡以穿女裝示人，反向操作引起網民關注，人氣急升。日前向佐出席在上海舉行的「微短劇品質盛典」時，突然「飛踢」主持人百克力的頭部，驚險畫面被網民瘋傳，更引發大量網民狠批，最後向佐在微博公開向主持人道歉。

41歲的向佐近年專注在內地發展，去年開始喜歡以穿女裝示人，反向操作引起網民關注，人氣急升。（小紅書）

日前向佐出席在上海舉行的「微短劇品質盛典」。（小紅書）

向佐在台上耍功夫曬好身手。（小紅書）

向佐耍功夫「飛踢」主持人頭部

在活動當日，向佐在台上耍功夫曬好身手，當主持人百克力前互動，大讚向佐：「我還是第一次看有人穿著絲絨西裝，還能把拳打得這麼好的。」向佐突然轉身向百克力頭部使出一腳凌厲飛踢，幸好百克力及時後仰閃避才未有被向佐踢中。當時百克力保持專業微笑，但事後表示被嚇到：「有那麼0.01秒我是有不爽的，確實是被愣住了……」

向佐突然轉身向百克力頭部使出一腳凌厲飛踢。（小紅書/@青春摸個魚）

幸好百克力及時後仰閃避才未有被向佐踢中。（小紅書/@青春摸個魚）

過程非常驚險！（小紅書/@青春摸個魚）

幸好主持人反應快。（小紅書/@青春摸個魚）

網民狠批向佐失控

向佐「飛踢」主持人的片段在網絡被瘋傳，有大批網民狠批向佐舉動極為無禮，更指作為公眾人物及身為父親，應該要做個好榜樣：「你的真性情就是沒素質」、「沒品沒德沒教養，作為兩名孩子的父親，應該做個好榜樣」、「真的很沒禮貌，怎麼會拿飛踢對著主持人」、「向佐以為自己是成龍」、「踢到人居然沒有馬上道歉」、「假如主持人反應遲鈍一點點，就直接踢臉」、「不會以為自己很帥吧」。

海量網民批評後，向佐在微博向百克力道歉。（微博）

向佐公開致歉

被海量網民批評後，向佐在微博向百克力道歉，並寫道：「我後來回看反思了，昨天那一腳嚇到你很對不起，對不起對不起對不起100遍！」對於向佐的道歉，百克力也大方回應：「風裡雨裡，我在播客間等你」。不過大批網民依然不收貨，更表示：「我覺得他不尊重人，他的道歉也不誠懇。」、「覺得抱歉的話不踢人不就行了嗎？」。