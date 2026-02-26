向華強遺產全交郭碧婷管理　向佑不滿遭放逐：經秘書來跟我聯絡

向華強日前在社交平台上發布影片提到遺產分配，宣布資產將交由家族信托基金管理，並由大兒媳郭碧婷管理。向華強透露此舉引發細仔向佑強烈不滿，指責父母偏心。



向華強表示自己與向太的遺產將成立家族基金，並由兒媳郭碧婷管理。（影片截圖）

向佑（右一）對財產分配有不滿。（heungjacky@IG圖片）

向佑對向華強的財產分配感到不公平。（影片截圖）

向太拉黑斷聯向佑

面對兒子的抗議，向華強與向太採取了極端的「斷聯」措施。向華強透露，向太陳嵐已率先將向佑與外界聯繫的方式切斷：「他媽已經跟他那個微信已經刪掉了嘛，拉黑了。我也沒跟他的微信。」向佑曾試與父親見面，卻遭到拒絕。向華強表示：「他要經過我一個秘書來跟我聯絡的。他說：『哎，爸爸我們那個就見個面了。』我說：『我沒時間，不需要見面我們。』」

向華強稱向太已經拉黑刪掉了向佑的聯絡方式。（影片截圖）

向佑通過秘書與向華強聯繫。（影片截圖）

向華強不想見向佑。（影片截圖）

向太悔慈母多敗兒

向家夫婦對向佑的失望積壓已久。向太在另一段影片中自責早年過於縱容：「慈母多敗兒這句話，我到50多歲才明白，我真的很後悔。」她提到向佑留學時月花2萬多港元電話費，卻從不接父母電話。向佑更曾多次惹火上身，最轟動的是2015年因毆打的士司機並叫囂「知不知道我爸爸是誰」，最終被判入獄6個月。向太坦言，向佑多次創業失敗甚至威脅父母，讓她決定不再放任。

向太表示自己慈母多敗兒。（影片截圖）

向佑曾毆打的士司機並狂言「知不知道我爸爸是誰」。（影片截圖）

向太表示向佑無法成才。（影片截圖）

為禁躺平設十年考察期

為了防止資產被揮霍，向華強夫婦設下嚴苛規矩，包括孫輩若移民美國即取消資格。向華強更霸氣解釋遺產安排是為了防止下一代「躺平」：「遺囑可以先立，但財產不能先分。分之前兒子是兒子，可是分了以後，兒子可能變老子了。」向華強強調，目前的決定是為了倒逼兒子自立，但也留有一線生機：「10年後我看到誰好好表現，哎，我說不定可以改啊。」他直言目前的安排是出於對郭碧婷的信任：「她是真的很會守財的那種人，非常會處理，不浪費。」徹底杜絕了兒子「一朝發達」的幻想。

向華強和向太不讓子孫移民美國。（影片截圖）