《侏羅紀公園》森尼爾抗癌成功　化療失效擲百萬試新療法奇跡治癒

曾演出《侏羅紀公園（Jurassic Park）》的資深男星森尼爾（Sam Neill）傳出振奮人心的好消息，他近日親自證實，歷經先進治療後，體內已無癌細胞，成功對抗病魔。



現年78歲的森尼爾，2022年在宣傳《侏羅紀世界：統治霸權（Jurassic World Dominion）》期間，被診斷出第3期血癌。近日接受訪問時，他坦言當時化療失效，一度陷入絕境：

我當時不知所措，看起來就像快撐不下去了，情況顯然不太理想。

Sam Neill（IG：@samneilltheprop）

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所幸，他後來接受了先進的嵌合抗原受體T細胞療法（CAR-T），這項療法在英國平均每位患者費用高達28萬英鎊（約296萬港元），透過改造患者自身的T細胞來攻擊癌細胞，效果顯著。

森尼爾接受澳洲《7 News》訪問時興奮表示：

我剛做完掃描，體內已經沒有癌症了，這真的非常不可思議，我感到非常、非常開心，能有這樣的結果太驚人了。

他早在2023年9月就曾公開自己接受免疫療法，並已維持12個月的緩解期。如今確認體內無癌，讓外界為之振奮。

歷經生死關頭，森尼爾也坦言自己對死亡並不感到恐懼。他曾在節目中表示，確診罕見的「血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤」（屬於非何杰金氏淋巴瘤）後：

我一點也不害怕死亡，這從一開始就沒有困擾過我，但我會覺得有點不甘心。

出生於北愛爾蘭、在紐西蘭長大的森尼爾，1993年憑《侏羅紀公園》中「葛蘭特博士」一角走紅，演藝生涯橫跨超過50年，代表作品包括《鋼琴別戀（The Piano）》、《鐵幕烽火情（The Zookeeper）》以及影集《浴血黑幫（Peaky Blinders）》等，戲路多元。在私生活方面，他與化妝師妻子渡邊典子（Noriko Watanabe）育有一子一女，兩人婚姻維持近30年，最終於2017年離婚。

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