劉在錫的民宿法則｜池睿恩爆患癌退Running Man　差1mm癌細胞轉移

憑藉《SNL Korea》走紅、隨後在人氣綜藝《Running Man》表現亮眼的韓國新生代女星池睿恩，去年無預警透過經紀公司宣布全面暫停演藝活動，當時外界盛傳她是因「甲狀腺功能異常」導致體力不支。



沒想到，時隔近1年，她在5月26日上線的Netflix全新實境節目《劉在錫的民宿法則！》中正式復出，更首度在鏡頭前坦承，當時其實是飽受「甲狀腺癌」折磨。

池睿恩與邊佑錫、李光洙。（Instagram@y_eunniii）

0.1公分就會轉移！節目中首談驚險抗癌路

節目中，老大哥劉在錫在準備烤肉派對時，溫柔地關心池睿恩：「睿恩啊，現在健康已經完全恢復了吧？」池睿恩這才露出了燦爛的笑容回應，坦言自己真的非常幸運。她心有餘悸地透露：

聽說這種病只要有0.1公分的癌細胞就可能轉移，但當時醫生告訴我，我體內的癌細胞其實滿多的。

回想起驚險的抗癌歷程，她語帶哽咽，直呼現在能康復站在這裡，真的只有滿滿的感謝。

池睿恩曾是《Running Man》的固定成員。（《Running Man》節目截圖）

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劉在錫溫暖喊話惹鼻酸 親弟現身綜藝感拉滿

到了晚間的營火晚會時間，劉在錫也特別向在場的民宿參加者們解釋池睿恩先前缺席的原因：「大家看新聞應該都知道睿恩之前生病了，真的很慶幸她現在恢復了健康，今天能跟我們聚在一起，真的很謝謝她。」聽到前輩溫暖的鼓勵，池睿恩忍不住在鏡頭前掉下眼淚。

感性之餘，節目組也特別邀來池睿恩的親弟弟擔任節目嘉賓，眼看姊姊哭成淚人兒，劉在錫立刻調皮地對弟弟大喊：「你姊姊哭了啦！」瞬間打破感傷氣氛，逗得全場大笑，也展現出池睿恩一如既往的超強綜藝魂。

池睿恩去年9月傳出因健康問題暫別螢光幕時，經紀公司曾以「涉及個人醫療隱私」為由，未正面回應病情。如今她抗癌成功、帶著招牌笑容回歸大眾視線，粉絲們也紛紛湧入社群平台留言打氣，希望她未來能繼續健康地在演藝圈發光發熱。

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