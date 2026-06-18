陳渃晴遠赴馬爾代夫慶祝結婚十周年　育有兩子身材依舊性感火辣

前TVB小花陳渃晴（Kaka，原名陳亭嘉）與餐飲才俊老公Joe Wong迎來結婚10周年的大日子。為了隆重其事，二人特別放低兩個囝囝，飛往度假天堂馬爾代夫享受甜蜜的二人世界。向來大方的陳渃晴更在社交平台大派福利，曬出一系列令人噴血的火辣泳裝照，奢華又浪漫的畫面隨即閃盲全網。

陳渃晴與老公迎來結婚10周年。（IG@kakachan_0827）

與老公一同放閃：眨個眼就十年

在陳渃晴分享的靚相中，她換上一套寶藍色的一件頭高衩泳衣，傲然坐在無邊際泳池旁，大方展現玲瓏浮凸的超完美曲線以及一雙逆天白滑長腿。照片中，餐飲才俊老公Joe從後緊緊擁抱著她，前方則漂浮著豐富精緻的「奢華浮水早餐」，背景配上一望無際的藍天碧海，簡直浪漫至極。她更感蜜寫道：「佢跑得唔快，但追到我就得，眨個眼，就十年。」

陳渃晴在分享了一系列性感火辣的泳裝照。（IG@kakachan_0827）

離巢憑《廣告女皇》逆襲變當紅KOL

現年36歲的她其實經歷過一段平淡的星途。她畢業於無綫第24期藝員訓練班，曾在TVB苦熬5年，期間雖然參與過超過50部劇集，如《怒火街頭2》中的妓女角色，以及《點金勝手》中的秘書Maggie，但可惜絕大部分都是無名閒角。陳渃晴在2014年毅然決定離巢。直到2018年，她勇敢挑戰ViuTV的真人騷節目《Good Night Show 廣告女皇》，令大眾重新認識她。近年她更看準時機轉型為全職KOL，憑著時尚健康形象大受品牌歡迎。

誕兩子身材不走樣成「最強辣媽」

在感情方面，陳渃晴同樣是人生贏家。離開TVB兩年後，她便下嫁餐飲界才俊Joe Wong。婚後兩人組織幸福家庭，並先後誕下兩名可愛的囝囝Jaden及Klayton。現時一家四口定居於寬敞的獨立屋，生活無憂無慮，過著令人羨慕的少奶奶生活。不過，陳渃晴並沒有因為過上安逸生活而放縱自己。雖然已經是兩個小朋友的媽媽，但她對自己的身材管理極其嚴格，經常在社交網大曬零贅肉的完美曲線。