李連杰被轟「拋妻棄子」35年　向太揭內幕：淨身出戶兼贈全副身家

撰文：聯合新聞網
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功夫巨星李連杰與前妻黃秋燕、現任妻子利智之間的情感糾葛，多年來始終是媒體與大眾熱議的焦點，更讓他背負了「拋妻棄子」的負面標籤。近日，李連杰多年好友、影視大亨向華強之妻「向太」陳嵐，在節目中主動為好友闢謠，首度揭露當年離婚的幕後細節，感嘆李連杰其實是個對自己「摳門」、對前妻大方的負責任男人。

向太受託闢謠　親揭李連杰離婚「淨身出戶」內幕

向太在節目中透露，李連杰曾私下向她訴苦，希望能透過她澄清外界長年來的誤解。向太強調，當年李連杰與黃秋燕離婚時，並非外界傳言的冷酷無情，而是選擇了「淨身出戶」。他將當時名下的房產全部留給了黃秋燕。

（李連杰IG圖片）

點擊查看向太在直播節目中受託闢謠，親揭李連杰離婚內幕：

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令人意外的是，平時生活極其節儉、甚至連車都捨不得買，經常借朋友車開的李連杰，在離婚時為了讓前妻生活更有保障，還特地大方購買了一輛價值約30萬的名車送給前妻。向太直言：

他對自己很摳，但在處理離婚安置時卻毫不吝嗇。

神祕大師預言：第一段婚姻是「命中注定」

訪談中，向太更分享了一段鮮為人知的神祕往事。她提到，曾有一位大師對李連杰的人生做過精準預言，包括何時結婚、離婚，甚至預言他會遇到一位「皮膚很白、非外國人」的真命天女（利智）。

據悉，李連杰當年得知預言後，曾試圖詢問大師是否能「跳過」第一段婚姻，直接等待真愛出現，但大師直言這是人生必經的「命中注定」，避無可避。這段婚姻最終維持了三年，李連杰在分開後才正式追求利智。

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財政大權全上繳　至今仍供養女兒

針對外界最關心的扶養問題，向太澄清李連杰離婚後依然承擔起養育前妻所生兩個女兒的責任，一路供養至成年。至於與現任妻子利智的婚姻生活，向太笑稱李連杰現在依然很「摳」，是因為他早已沒有財政自主權，「因為他收入全部上繳了」，財政大權全由利智掌控。

李連杰淡然回應：只要當事人沒埋怨就好

事實上，李連杰先前在接受 TVBS《看板人物》專訪時，也曾針對「背叛婚姻」的標籤提出見解。他以佛學的「相對觀」坦然面對負面評價，不禁反問：

「你有聽過我前妻埋怨過我嗎？」
「你有聽過我前妻生的兩個女兒埋怨過我嗎？」

他認為家庭內部的真實情感不需要向大眾交代。

李連杰罕見公開提起外界傳聞「拋棄前妻與女兒」的話題。（YouTube@TVBS看板人物）

對於婚姻的法律定義，李連杰當時也語出驚人地表示：「如果婚姻真的是海枯石爛永不改變，那法律規定『可以離婚』要做什麼？」他認為法律的存在本身就說明了關係的分合是正常選擇。

李連杰同門師姐黃秋燕　昔為愛隱退

身為李連杰的同門師姐，黃秋燕自幼與他一同在北京武術隊習武，兩人可說是青梅竹馬一同成長。她也曾在電影《少林小子》中亮相，以自然流暢的武術身手與清新形象，給當時的香港影壇留下深刻印象。

李連杰當年和黃秋燕（右）離婚，被說是「拋妻棄子」。（微博圖片）

黃秋燕與李連杰的婚姻，一度被外界視為「金童玉女」的結合。1987年兩人低調成婚後，正值事業上升期的黃秋燕選擇淡出演藝圈，隨丈夫前往美國生活，將重心轉向家庭。外界亦曾流傳，兩人當時生活並不寬裕，黃秋燕還曾典賣嫁妝。

然而這段婚姻最終仍走向結束，兩人離婚後各自發展。黃秋燕面對婚變始終保持低調與克制，未對外多作評論。她的體面與沉默，也讓李連杰多年後在受訪時愧疚表示：

我的前妻是非常好的人，當初是我的錯。

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