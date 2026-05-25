李連杰正面回應換武僧心臟　提不在場證據怒斥：別二次傷害其家屬

63歲「功夫皇帝」李連杰因外型回春，飽受換心、換血等傳聞纏身，甚至傳出換心的來源是2024年8月車禍猝逝、年僅21歲的少林寺「最帥武僧」秋風，李連杰已經無數次澄清仍無果，近日他在訪談中再次嚴肅發聲，並提出「不在場證明」，希望別再讓該武僧家人受到二次傷害。



李連杰表示：

你說我啥都行，我是公眾人物，我連死都被人說過好多次了，十年裡頭，死了、追悼會了，什麼都有對吧？說我無所謂，但是你說一個無辜的、年輕的武僧，20來歲，你二次的傷害，人家的家裡怎麼想呢？這是非常嚴重的！

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他更表示，心臟移植必須在6個小時內完成匹配與手術，年過60歲的患者術後至少需要住院兩週，他很明顯沒有這樣的時間。

他隨即提出時間證據表明，若依照網傳的時間倒推：

那位不幸的朋友走的時候，我正好在新疆，探《鏢人》吳京的班，在學習現代電影如何拍攝，有10天日夜在那熬夜呢！有時間、有錄像、有證據。

當時高強度的熬夜探班行程，都有錄影與時間證明，不符合換心臟手術後的靜養規則。

李連杰曾發布游泳影片，表示胸口無手術疤痕，回春看起來是相機或手機的美顏效果，他今年3月赴台舉辦心靈講座，也闢謠：「我也沒換心臟，沒病我換什麼」，直言「網路什麼都有」，還虧大家想像力太小，「華為心臟、小米腎、還是特斯拉的腎，未來科技3、5年能實現」。

李連杰曾發布游泳影片，表示胸口無手術疤痕。（微博＠李連杰）

除了換心，他也被傳打幹細胞來逆生長，他直言，包含他身邊很多3、5年沒聯繫的朋友，都開始來問他，「哎，哥們你在哪打的幹細胞？哪一個牌子的？你別保密啊，我們也要打。」讓他無奈表示，這個比換心更難闢謠，但是想健康是人之常情，但他仍呼籲大眾要保持理性思考。

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