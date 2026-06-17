火遮眼專訪｜謝苗談動作戲「每場都難打」　爆1人對打15人內幕

由《九龍城寨之圍城》動作指導谷垣健治執導，被外媒稱為可列入影史動作神作的新片《火遮眼》（The Furious）於6月12日在台上映，目前票房已破520萬台幣，成績不俗，在海外同樣表現亮眼，美國上映後獲得專業影評與觀眾一致好評，中國內地票房則近1億人民幣。



有網友大讚：「近年最純粹的硬派動作電影，全程無冷場！」、「每一場打鬥都像實戰一樣拳拳到肉！」直呼爽度破表。

《火遮眼》海內外成績表現亮眼，美國上映後獲得專業影評與觀眾一致好評，台灣地區票房已破520萬台幣，中國內地票房則近1億人民幣。（《火遮眼》劇照）

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男主角謝苗與導演谷垣健治日前一同接受媒體訪問，透露2人其實已經認識多年，但一直未曾合作，這次電影可說是谷垣健治特別為謝苗量身打造，從第一天就已決定由他擔任主演，他也大讚合作後的感受，認為謝苗在動作戲中非常投入、真心去打，讓他相當感動。

談到片中的動作場面，謝苗表示，

每一場都相當有難度。他回憶其中一場使用錘子攻擊的戲份，即使多次排練仍未能順利完成，但在正式拍攝時因運氣與狀態配合，最終順利拍成。至於另一場追逐戲，則特地提前練跑三天。

《火遮眼》被譽為是近年最過癮的硬派動作電影，被問到動作戲中，謝苗的「打人數量」，謝苗笑言自己有打1個人的場面，也有對上5個、10個、甚至15個人的戲份，幾乎戲中每個人都被他打過，他坦言，雖然自己從九歲開始拍動作片，但這次拍攝對他來說仍不簡單，不能只靠經驗，而是必須透過反覆練習才能完成拍攝。《火遮眼》熱映中。

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